De los centennials a los boomers, ¿quiénes se adaptan mejor al trabajo híbrido?

En la actualidad, el uso de la tecnología hace posible que las personas trabajen y colaboren prácticamente desde cualquier lugar y cada vez más empresas están probando o migrando a un modelo de trabajo híbrido, lo que ha generado desafíos y percepciones distintas entre los llamados centennials o generación Z, millennials, generación X y baby boomers.

Impacto positivo en el estilo de vida

Si bien, la mayoría de estos grupos generacionales coincide en el impacto positivo que ha traído este esquema laboral en su día a día –como ahorro de dinero y tiempo en los traslados–, la diferencia de hábitos y estilos de vida se hacen notorios en su desempeño y la forma en que se adaptan.



“El trabajo híbrido es una de las grandes tendencias actuales a nivel mundial, donde tenemos usuarios utilizando todo tipo de dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, accediendo a aplicaciones, servicios y herramientas en la nube para realizar su trabajo sin importar dónde se ubiquen; esto impacta directamente tanto en la forma en que los líderes interactúan con sus equipos, como en la forma en que los empleados se relacionan con la empresa y con sus compañeros”, señala Mariano O'Kon, director de Arquitecturas para América Latina y el Caribe de Cisco.

De acuerdo con el estudio global “Los empleados están listos para el trabajo híbrido, ¿tú lo estás?”, realizado por la empresa tecnológica Cisco, en los últimos dos años, a partir de que aumentó la combinación entre el trabajo remoto y presencial, 6 de cada 10 personas consideran que la calidad de sus labores ha mejorado, al igual que su productividad; sin embargo, al hacer una revisión por grupos generacionales sobresalen algunas diferencias.

Leer también: Por qué debes reiniciar tu celular frecuentemente

70 % de los centennials asegura que la calidad ha mejorado gracias al trabajo remoto

Cuando se trata de calificar sus actividades, siete de cada 10 de los centennials (70%) asegura que la calidad ha mejorado gracias al trabajo remoto, cifra que contrasta con la opinión de los baby boomers, donde solo 49% señala un incremento en este aspecto.

En sintonía con la creatividad y optimismo que les caracteriza, los millennials son quienes se dicen más productivos bajo esquemas híbridos (64%), una sensación similar a la de la generación Z (63%); en tanto, la disciplina y rigurosidad de los boomers los hace dudar y solo poco más de la mitad (51%) cree que su rendimiento ha mejorado, mientras que la generación X se ubica en un punto medio entre sus compañeros más jóvenes y los de mayor edad (59%).

59% de los encuestados considera que sus habilidades han aumentado



Los resultados indican que más de la mitad de los trabajadores (59%) considera que sus habilidades y conocimientos han aumentado, al igual que la actitud y forma de relacionarse con sus colegas (51%); en este sentido, son los centennials quienes se muestran más positivos a reconocer estas mejoras con 66% y 57% respectivamente.

En el estudio de Cisco, que recaba la opinión de profesionistas de diferentes sectores e industrias como manufactura, construcción, educación, servicios financieros, gobierno y servicio público, telecomunicaciones, bienes raíces y turismo, entre otros, se destaca que 8 de cada 10 colaboradores considera que el tiempo que ganan sin acudir a las oficinas, les ha ayudado a lograr el balance entre el trabajo y su vida.

Al hacer el desglose entre los grupos intergeneracionales, los millennials son quienes observan menos estrés y mayor armonía entre su vida personal y profesional (83%), seguidos por las generaciones Z (80%), X (77%) y los baby boomers (70%).

Al respecto, Mariano O'Kon señala que las personas descubrieron que es posible trabajar de forma distinta sin afectar su desempeño y no quieren renunciar a eso. “Aunque la frecuencia es determinada en función del tipo de trabajo y necesidades de cada equipo, la realidad es que hoy en día más de la mitad de los trabajadores espera acudir a los centros de trabajo máximo 10 días al mes, no porque no quieran ir a la oficina, sino porque su perspectiva sobre bienestar ha cambiado y es algo que las empresas deben aceptar, sobre todo para atraer y retener talento”.

3 pilares para un modelo eficiente de trabajo híbrido

Un error común de las organizaciones es creer que el esquema híbrido se limita a permitir a los colaboradores faltar algunas veces a la oficina para trabajar desde casa, por ello el director regional de Arquitecturas de Cisco comparte algunos elementos clave para que esta forma de colaboración funcione.



Tecnología

Parte del éxito del entorno laboral híbrido es la tecnología para que las personas se conecten y colaboren en tiempo real, de manera confiable y segura, creando una experiencia agradable para los participantes, sin importar dónde se encuentren.

Lugares de trabajo

Así como los espacios de trabajo en una oficina se diseñan y distribuyen de acuerdo a las responsabilidades y funciones de cada área y/o empleado, lo mismo debe hacerse para la adaptación y equipamiento remoto. Esto implica dotar a los empleados de dispositivos portátiles con herramientas que permitan la asistencia ante cualquier eventualidad, a fin de garantizar la productividad y seguridad (incluso llevar registros o detectar amenazas).

Cultura corporativa

Continuamente se dice que las personas son el principal activo de una organización, de ahí la importancia de construir una cultura de acompañamiento y apoyo hacia todos los niveles, para que los colaboradores se sientan incluidos en un entorno flexible, donde se alinean las necesidades de la gente con los objetivos de la empresa.

Cómo se clasifican los grupos generacionales

Leer también: Trucos para aprovechar al máximo tu móvil Dual SIM

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters