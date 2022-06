DataWiFi busca generar soluciones WiFi en áreas públicas del país

Ahora más que nunca, contar con una conexión inalámbrica en nuestros dispositivos electrónicos es sumamente importante, ya que esta nos permite navegar en Internet en cualquier momento.



Debido a la pandemia y la nueva realidad que actualmente estamos viviendo, mantenernos comunicados todo el tiempo, trabajar desde diferentes espacios y navegar en la red ya es una necesidad.



Sin embargo, los puntos de acceso a WiFi no siempre están disponibles y, en muchas ocasiones, las personas no tienen la capacidad monetaria para pagar un servicio de datos móviles.

Ante esta problemática, la startup latinoamericana DataWiFi, ha llegado a México para brindar un sistema de soluciones que permitan expandir los puntos de acceso a Internet gratuito desde diferentes áreas públicas de una manera satisfactoria para que los usuarios puedan cubrir todas sus necesidades.



En Tech Bit, platicamos con Ximena Cea, country manager de DataWiFi quien nos platicó un poco más acerca de las soluciones que la startup planea implementar en el país en los siguientes años.



Soluciones de conexión WiFi gratuitas y seguras



DataWiFi es una startup nacida en Colombia, cuyo principal propósito es ofrecer soluciones WiFi que permitan ofrecer puntos de internet gratuito en distintas áreas públicas; “Lo que nos interesa mucho es que todo mundo se pueda conectar de una manera sencilla y que tengan la oportunidad de tener redes que satisfagan su necesidad en ese momento de una manera democrática. Nuestro propósito es buscar esta expansión de la conectividad”, afirmó Ximena Cea, country manager de DataWiFi.



La necesidad de una conexión WiFi en todo momento es algo común, ya sea porque debes trabajar en zonas fuera de tu casa, necesites comunicarte con alguien mediante redes sociales o incluso, para mantenerte entretenido en zonas públicas.



Actualmente, la Ciudad de México cuenta con más de 13,000 puntos de conexión gratuita a Internet que aprovechan los postes del C5 que se encuentran distribuidos en las 16 alcaldías de la ciudad. Y aunque actualmente se coloca como una de las ciudades con más conexiones a nivel mundial, aún existe esa necesidad de expandir este servicio a más puntos de la república mexicana.



De igual forma, se espera que la conexión de red WiFi proporcionada sea segura y que le brinde a los usuarios un servicio de manera satisfactoria. DataWiFi tiene el compromiso de cumplir con las necesidades de los usuarios que necesiten una conexión al ancho de banda;



“Podemos dar un servicio súper fácil, un servicio de conectividad simple para estos usuarios que se están conectando a áreas públicas. Por un lado, en donde queremos dar una buena conexión desde que están buscando un ancho de banda satisfactorio, así como un contacto directo con los proveedores de Internet para que estos brinden un buen servicio. Además, queremos satisfacer la necesidad de que el propio proveedor o quien está haciéndose cargo del servicio pueda tener información de este”, señaló Ximena Cea.



Para ello, cuando los usuarios se conectan al servicio que proporciona WiFi Data, se les envía una serie de preguntas para conocer qué tan satisfechos se encuentran con el servicio que se les está brindando. Una vez que obtienen una respuesta, se les da a las empresas una retroalimentación para que estas puedan crear un ecosistema que satisfaga de manera correcta a los usuarios que utilizan su red.



Por otra parte, cabe destacar que una de las razones por las que muchos usuarios se abstienen de realizar sus actividades en línea, es porque consideran que estas no cuentan con la seguridad necesaria para evitar cualquier tipo de amenaza. Ante ello, Ximena Cea dio a conocer que en DataWiFi cuentan con la seguridad suficiente para que los usuarios estén a salvo de cualquier peligro que pudieran encontrar en las redes WiFi públicas;



“Lo que nosotros hacemos a nivel de seguridad, es que primero hacemos diferentes metodologías para garantizar esta seguridad, tales como la encriptación de datos, seguridad vial, instancias y almacenamiento de información en diferentes lados para asegurar que no todas están en el mismo lugar. Prevemos la vulnerabilidad de nuestros sistemas para poder atacarlas de una manera preventiva en todos los procesos”, puntualizó la country manager de DataWiFi.



DataWiFi: su expansión por México



La principal razón por la que México es una pieza clave para expandir sus servicios en el país es debido a la alta demanda de una conexión WiFi gratuita y la cual no estaba siendo solventada localmente. Ante ello DataWiFi decidió crear una tecnología que permitiera expandir los puntos de conexión en diferentes tipos de industria como hoteles, transporte público, escuelas, parques, etcétera, lo cual ha sido favorable para la start up.



“México ha sido uno de los países en donde se ha demandado esta necesidad y afortunadamente hemos tenido una buena respuesta. Estamos creciendo como pioneros dentro de estas simbologías con soluciones, de la mano con fabricantes y con diferentes tipos de industrias”, destacó Ximena Cea.



En el país llevan dos años trabajando y esperan seguir contribuyendo a la expansión de redes WiFi gratuitas en los puntos en donde exista una necesidad de conexión a la red. Asimismo, esperan expandirse en otras partes de Centroamérica y el Caribe. “Estamos trabajando en estrategias para poder llevar estas soluciones a los consumidores que lo necesitan”, agregó la country manager de DataWiFi.



Por otra parte, Ximena Cea destacó que también la empresa ha estado trabajando en otros productos para que sus soluciones sean más innovadoras y que estas beneficien a los usuarios finales que están consumiendo su servicio; “20% de los ingresos de DataWiFi se vuelven a invertir para la co-creación de productos que hacemos junto con nuestros clientes para satisfacer cuestiones específicas. También tenemos por ahí algunas otras soluciones y queremos seguir en este tema de la innovación a partir de DataWiFi como base para generar algún otro tipo de solución”, finalizó Ximena Cea.



