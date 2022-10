Cuáles son los videojuegos más aterradores según la ciencia

Estamos en la temporada favorita para los fanáticos del terror. El ambiente se llena de actividades y opciones para poner los pelos de punta. Pero para aquellos que sienten que una película no es suficiente, ¿qué tal sumergirse en una auténtica experiencia espeluznante con alguno de los videojuegos más aterradores?

Los filmes de miedo tienen la capacidad de hacernos sentir nerviosos y brincar con cada sobresalto que nos va adentrando en la historia. Pero esa emoción se vuelve aún más intensa cuando nos sentimos parte del ambiente, algo que solo los videojuegos nos pueden ofrecer.

Si quieres experimentar un buen susto te decimos cuáles son considerados los juegos más aterradores, pero te lo advertimos, te acelerarán el corazón.

¿Cómo se eligieron a los videojuegos más aterradores?

Broadband Choices es una compañía en Reino Unidos que se dedica a la comparación de servicios de telecomunicaciones y, desde 2020, lleva a cabo un estudio llamado “The Science of Scare Project” es decir, “El proyecto de la ciencia del miedo” a través del cual miden científicamente el nivel de terror de algunas formas de entretenimiento, como películas. Pero en esta ocasión decidió clasificar también a los videojuegos.



Imagen: Unsplash

Para este análisis eligieron juegos de terror de grandes editoriales y pequeños estudios independientes y después se dieron a la tarea de medir las frecuencias cardíacas de los jugadores para conocer cuáles causan más miedo.

Cabe señalar que en esta clasificación solo incluyeron títulos para PlayStation, Xbox y PC.

Leer también: Tejió su vestido de 15 años y se volvió viral en TikTok

¿Cuál es el videojuego más aterrador?

De acuerdo con el análisis de Broadband Choices si quieres pasar un buen rato de diversión llena de terror lo mejor que puedes hacer es jugar MADiSON.

MADiSON es un espeluznante e inmersivo videojuego publicado en 2022. Está basado en terror psicológico en primera persona.

Para que te des una idea de lo que enfrentarás, al inicio de este juego te encontrarás encerrado en una habitación oscura con las manos cubiertas de sangre y tu hermana y tu madre brutalmente asesinadas. Con ayuda de una cámara “poseída” te conectarás con el mundo del más allá y aparecerá MADiSON, el fantasma de una perversa asesina.



Imagen: Nintendo

A lo largo del juego deberás resolver puzles, explorar tu entorno y, lo más importante, sobrevivir. Y es que no solo te tendrás que preocupar por MADiSON, hay más de un ente malvado que se fusiona con la narrativa principal.

Este título desarrollado por Bloodious Games está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Según el análisis, este videojuego hizo que la frecuencia cardíaca de los jugadores se acelerara hasta los 97 BPM, el equivalente a un trote moderado.

Más juegos de terror que te pondrán los pelos de punta

Si creías que las franquicias como Resident Evil y Silent Hill estaban en el top de los videojuegos más aterradores Broadband Choices descubrió que son superados por otros. A continuación te dejamos el top 10:

MADiSON

Alien Isolation

Visage

Five Nights at Freddy's

Outlast 2

Resident Evil VII: Biohazard

Bloodborne

Amnesia: The Dark Descent

The Forest

Dead Space



Imagen: Epic Games

La muestra estuvo compuesta por más de 45 videojuegos de terror lanzados en los últimos 30 años y se creó considerando las listas de los críticos y la recopilación de los favoritos de la comunidad.

Asimismo solo se tomaron en cuenta títulos disponibles para comprar, así que la clasificación podría cambiar en las próximas ediciones de este ranking.

Leer también: Qué significan las abreviaturas utilizadas en redes sociales

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters