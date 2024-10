“Hola, ChatGPT, ¿puedes ayudarme a redactar una carta" Probablemente, estas son las palabras que utilizas cuando pides ayuda a la IA, para la resolución de alguna de tus tareas escolares o personales.

Pero alguna vez te has preguntado ¿Cuál es la aplicación de IA más utilizada por los internautas? ¿Quién la utiliza? y ¿Para qué?

Pues en los últimos días ha surgido un documento sobre una investigación, que indaga en los usos e impactos que podría desarrollar la inteligencia artificial generativa.

¿Cuál es la aplicación de IA más utilizada?

Who on Earth Is Using Generative?, es un documento que explica la estadística del uso global de distintas herramientas de IA generativa. Los datos para este análisis fueron obtenidos del tráfico web y Google Trends.

De acuerdo con los resultados del análisis, se concluyó que ChatGPT encabeza la lista de herramientas de IA, como la más utilizada a nivel internacional con un total de 2.342 millones de visitas.

Debes saber que esta herramienta ha sido ejecutada por miles de usuarios desde su lanzamiento en 2022. A lo largo de dos años, ChatGPT se ha posicionado de manera favorable en casi todo el mundo y logró un 82.5% del tráfico web.

Además de esta aplicación, también destaca Gemini con un total de 132 millones de visitas y Poe con 43.5 millones de usuarios que utilizan esta herramienta de IA generativa.

¿Quiénes hacen uso de la IA generativa?

Quienes acuden con mayor frecuencia al uso de este tipo de herramientas, se caracterizan por ser jóvenes estudiantes, profesionales y hombres.

Como parte de las estadísticas que analiza el documento, se concluyó que las herramientas de IA son mayormente utilizadas en días laborales, y las búsquedas solicitadas se enfocan en el apoyo de la productividad en las actividades de los usuarios.

¿Cuáles son los países que más utilizan estas herramientas?

La estadística se basa en el tráfico web durante marzo 2024 y muestra que Estados Unidos es el país con mayor visitas a herramientas de inteligencia artificial, con un total de 482.9 millones de usuarios, lo que representa 20.6% del tráfico global.

México se posiciona en el número nueve de la lista, que representa 58.53 millones de visitas a herramientas de IA y abarca un total de 2.50% del tráfico web a nivel internacional.

