Crean Nintendo Switch especiales para hospitales

A nadie le gusta la idea de estar hospitalizado. A los malestares y la incertidumbre hay que agregar el aburrimiento de tener que estar en un pequeño espacio sin mucho que hacer. Cuando se trata de niños el panorama es más triste. Pero Nintendo, de la mano de la fundación Starlight está llevando a algunos hospitales una versión especial de su consola Switch.

Las estaciones Starlight Nintendo Switch Gaming están llegando a hospitales e instalaciones de atención médica en Estados Unidos. Se trata de dispositivos que vienen precargados con más de 25 juegos entre ellos Super Mario Party y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Para poder operar en los hospitales de manera segura, las estaciones de juego están fabricadas específicamente para cumplir con estrictos protocolos de seguridad contra infecciones, aseguraron los responsables detrás de esta iniciativa.

Las consolas de juegos, con diseños inspirados en Mario, Peach, Yoshi y Donkey Kong, están diseñadas para poder llevarse fácilmente a los diferentes cuartos de los pacientes en el hospital y mantener a los niños entretenidos y distraídos, lo cual es especialmente importante con muchas salas de juegos cerradas debido al Covid-19.

Uno de los primeros hospitales en contar con esta opción fue el Mary Bridge Children's Hospital en Tacoma, Washington. De acuerdo con la fundación Starlight, un niño llamado Lyndon fue el primer paciente en jugar con la estación de Nintendo demostrando su potencial para animar a los niños gravemente enfermos que, al menos por un momento, podían explorar nuevos mundos más allá de su habitación del hospital.

Durante la entrega de esa primera estación, en 2019, Adam Garone, CEO de Starlight dijo: "A lo largo de los años, las estaciones de Starlight Gaming han proporcionado a millones de niños gravemente enfermos el poder curativo del juego, el entretenimiento, la socialización y el apoyo emocional, y han ayudado a normalizar una situación o entorno que de otro modo sería aterrador para las familias".

Tras demostrar que las estaciones de juego de Nintendo brindan felicidad a los niños en el hospital, una distracción muy necesaria en situaciones estresantes pues ayudan a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, ahora la iniciativa es más grande y se espera llevar estas consolas especiales a más centros de salud en los Estados Unidos.

Starlight compartió que, durante los últimos 28 años, a través de su asociación con Nintendo of America, ha entregado 7 mil 200 estaciones Starlight Nintendo Gaming a más de 800 hospitales e instalaciones de atención médica, pero ahora cuentan con una versión mejorada que estarán entregando en más centros de salud.

Switch para personas con discapacidad

Otra linda noticia es que Nintendo avaló un controlador diseñado por la empresa Hori Flex que está pensando para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la experiencia que ofrece la consola Switch.

El dispositivo se conecta mediante un cable a la Nintendo Switch y ofrece hasta seis configuraciones diferentes dependiendo de los botones o los joysticks que se necesiten. Además, cuenta con un brazo mecánico que se puede ajustar a una mesa, por ejemplo, para así colocarlo en una posición mejor y que pueda resultar más cómoda a los usuarios.

No obstante hay que señalar que por el momento solo se ha confirmado su lanzamiento en Japón.