Crea fotos impresionantes desde tu celular con estos tips

Tomar fotografías como un profesional lo haría es todo un arte. Debes tener mucho cuidado con los valores que usarás en tu imagen para que esta salga sin ningún error e incluso, debes tener en cuenta el espacio donde tomarás la fotografía ya que los valores del exterior, como la luz, influyen bastante en el resultado de nuestra imagen.



Sin embargo, a veces las fotografías no salen como deseamos y podemos encontrar algunos errores en ellas como, por ejemplo, la sobreexposición. Cuando esto sucede, las personas suelen eliminar la fotografía sin darle una segunda oportunidad ya que consideran que la calidad de la imagen se ha perdido.



Pero, esto no siempre es así, ya que en muchas ocasiones, las fotografías con sobreexposición pueden llegar a ser muy artísticas, solo debes saber en qué escenarios es adecuado ocuparla. En Tech Bit te damos a conocer algunas opciones en las que seguro te funcionará la sobreexposición.

¿Qué es la sobreexposición?



Antes de adentrarnos a conocer en qué escenarios es beneficiosa la sobreexposición, debes conocer a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto.



La sobreexposición ocurre cuando a una fotografía se le deja entrar demasiada luz, lo cual provoca que la imagen salga muy poco contrastada y con pérdida de detalles.



Esto puede ocurrir por distintas razones: ya sea porque se utilizó una velocidad de obturación muy lenta, porque se aumentó demasiado el ISO, porque hay demasiada luz en el lugar en el que queremos tomar la fotografía, etcétera.



La mayoría de personas tratan de evitar que sus fotografías salgan con sobreexposición pues algunos detalles pueden parecer “quemados”, lo cual a simple vista da un aspecto de baja calidad. Sin embargo, aunque esto parece un error, no siempre es negativo pues en muchos escenarios esto puede significar una ventaja.



A continuación te presentamos los escenarios en los que puedes utilizar la sobreexposición a tu favor.



Nevadas



Si estás próximo a viajar a un lugar en donde cae mucha nieve,quizá quieras regresar con bonitos recuerdos de este sitio, por lo que tomar fotografías con sobreexposición será la clave para tener instantáneas increíbles.



Al tomar fotografías de la nieve con la una exposición “correcta”, notarás que la imagen sale de un color grisáceo en vez del color blanco que percibes a simple vista. Para que esto no ocurra, lo ideal será sobreexponer la fotografía.



Para ello, puedes jugar un poco con la velocidad, el ISO o abriendo el medidor de luz a 0. Como tal no hay valores exactos que debas ocupar ya que esto puede variar dependiendo del ambiente exterior, por ejemplo, si hay mucha luz, quizá la imagen ya salga sobreexpuesta de forma natural, pero si no es así, entonces tendrás que jugar un poco los valores que te mencionamos anteriormente.



Blanco y negro



Las fotografías en blanco y negro son las que más aprovechan la sobreexposición ya que esto permite que la imagen tomé más cuerpo y fuerza. En este caso, lo más importante es aprovechar el brillo de la imagen, aumentandolo hasta donde consideres que la fotografía se ve bien.



Días con mucho sol



Puedes aprovechar los días en los que el sol está resplandeciente para tomar fotografías con sobreexposición. Con él puedes conseguir un difuminado en tus fotografías e incluso puedes ocupar este tipo de luz para envolver una silueta dentro una zona sobreexpuesta para conseguir un haz lumínico increíble.



Otra forma de conseguir una buena fotografía sobreexpuesta es mirando hacia el sol y dejar que la luz entre de lleno por el objetivo para crear un efecto borroso que suavizará más la imagen y permitirá que tu fotografía sea más creativa.



Calles



Si deseas crear algo fuera de lo común, puedes ocupar la sobreexposición en las calles para conseguir que las fotografías tengan un mayor contraste, sobre todo con el cielo, ya que la sobreexposición permitirá que las nubes parezcan menos sólidas y pasen a formar parte del cielo. Con ello obtendrás una imagen más melancólica de la ciudad.



Edificios blancos



Si te gusta la fotografía de arquitectura y planeas fotografiar edificios blancos, entonces debes tener un poco de cuidado, ya que la sobreexposición puede llegar a ser beneficiosa o, por el contrario, puede afectar el resultado de tu imagen adquiriendo un brillo totalmente fuera de lugar.



Para ello, lo ideal es ajustar la sobreexposición de manera manual, teniendo cuidado de no pasarnos con la luz, ya que no deseamos que los blancos salgan más blancos, sino que destaque un poco más el color y la estructura de este. Por esta razón, también es importante que respetes las sombras con las que cuenta el edificio.



Minimalismo



Las fotografías minimalistas son una tendencia actualmente y la sobreexposición puede ayudar a que este concepto destaque más en tus imágenes. En este caso, deberás crear más contraste en el fondo y en el sujeto principal de la imagen, pues esto hará que tu fotografía sea poco común pero llamará la atención.



Ahora que ya lo viste, la sobreexposición no siempre es negativa en las fotografías, solo es necesario saber en qué momentos es adecuada ocuparla. .



