Convierte tu archivo en cualquier formato con este sitio web gratuito

Probablemente en más de una ocasión te hayas topado con la difícil tarea de buscar alguna solución que te permita cambiar tus archivos de formato, comprimirlos o realizar otras actividades que tus archivos simplemente no te permiten hacer.



En la red existen varios sitios web que te pueden ayudar a resolver tu problema, sin embargo, no todas te brindan las herramientas necesarias para lograr tu objetivo. Por ello, en Tech Bit te hablaremos sobre un sitio web que acabamos de descubrir y que cuenta con particularidades que te salvarán en más de una ocasión.



Se trata de TinyWow un sitio web gratuito y seguro que te permitirá editar PDF, comprimir videos, convertir archivos e imágenes, editar fotos y muchas actividades más.

TinyWow: muchas soluciones en un solo sitio web



Esta página web tiene una interfaz muy sencilla de utilizar, pues aunque está en inglés, fácilmente podrás identificar el tipo de soluciones con el que cuenta. En el buscador que se encuentra en la página principal puedes colocar las palabras clave de lo que quieres hacer y el sitio web te arrojará algunas sugerencias que pueden ayudarte.



Por otra parte, si deseas conocer todas las bondades de este sitio web puedes desplazarte hasta la parte de arriba en donde vienen las opciones de PDF, video, imagen, archivos u otros. Al dar clic se desplegará un menú con todas las herramientas disponibles para cada formato, elige el que resuelva tus necesidades.



En el caso del PDF tienes un sinfín de herramientas que te permitirán editar tu documento, crear un PDF a partir de otro documento, convertir un PDF a Word, JPG, PNG, GIF, ePUB, página web, PowerPoint, MOBI o AZW3. De igual forma, puedes cortar un PDF en varios, fusionarlo, comprimirlo, protegerlo mediante una contraseña, extraer textos o imágenes, etcétera.





En cuanto a las imágenes también ofrece un sinfín de posibilidades como cortar los bordes, comprimirlas, convertir en otros formatos, añadir bordes, pixelar, añadir texto, quitar el color, difuminar una parte de la imágen e incluso eliminar el fondo de esta. Por su parte, en los videos te permite cortar fragmentos, eliminar el sonido, descargar videos de Facebook, convertirlos a WebP o GIF, extraer el audio o comprimirlo.



En el apartado de archivos tendrás la posibilidad de convertir los archivos XML, JSON, CSV o Excel entre sí. En Other encontrarás algunas curiosidades que también te serán de mucha utilidad, por ejemplo, generar códigos QR o generar texto aleatorio para diseño. De igual forma puedes guardar páginas web en formato PDF, PNG y JPG a partir de un enlace.



Fácil, seguro y rápido



Las bondades de este sitio web son muchas y puedes ocupar en PC, Mac o incluso en tu dispositivo móvil entrando a la página desde tu navegador. Al momento de ocuparlo, tendrás que subir al sitio tu archivo para que se ejecute la tarea que deseas realizar, una vez que haya terminado descargalo a tu dispositivo y listo.



Lo mejor es que el archivo que subiste al sitio web se eliminará del servidor en 15 minutos, por lo que no tienes que preocuparte por tu privacidad. Por otra parte, si quieres eliminarlos antes del tiempo estimado, también podrás hacerlo de manera manual.



Entre otra de sus características, es que este sitio no pone limitaciones en cuanto al tamaño de los archivos, aunque quizá en algunas ocasiones podrás encontrarte con un mensaje de error, esto podría deberse al tamaño o quizá a que no se pudo procesar el archivo que deseas subir.

Finalmente, cabe destacar que la calidad con la que se transforman los archivos es bastante buena y obtendrás resultados positivos tanto en las tareas más sencillas como aquellas que implican un proceso más largo.



