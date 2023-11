Los electrodomésticos en general tienen una vida útil prolongada. Por lo menos en los primeros cinco o más años de uso. Este tipo de equipos se mantiene en un funcionamiento óptimo y su apariencia tampoco se ve afectada.

En ese sentido, puede que ciertas personas que actualmente tienen un refrigerador en buen estado se pregunten: “¿Debería cambiar mi electrodoméstico por uno que incluya funciones inteligentes y conexión a internet?”.

Para responder esa pregunta, entrevistamos a Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México. El ejecutivo comentó que entre algunas de las motivaciones que podría tener un usuario para hacer la migración a un refrigerador inteligente está el hecho de que este siempre está conectado a la red.

“Los modelos actuales ya incluyen conexión a internet, por lo que son mucho más útiles. Por ejemplo, una de sus bondades es que permiten ahorrar dinero: a través de la aplicación ThinQ, es posible ver cuál es el gasto de energía que tiene el aparato. Asimismo, puedes ir determinando cómo usar tu equipo. Esto en términos, por ejemplo, de regular la temperatura para que no esté demasiado fría cuando no es necesario o cuando el usuario no se encuentre en casa”.

Por otro lado, Aguilar dice que cuando las personas regresan a su hogar luego de hacer las compras del supermercado y necesitan que los artículos se enfríen pronto, también mediante la aplicación, se puede activar el modo Express Cool.

“Adicionalmente, el refrigerador cuenta con la función de identificar los periodos en los que no estás en casa. Así, se habilita el Modo ECO. En ese proceso, el refrigerador mantiene fría la comida y los otros productos, pero optimiza su funcionamiento porque sabe que nadie en el hogar lo abrirá por un buen periodo.

“Para que el dispositivo sepa lo anterior, igualmente, es necesario ingresar a la aplicación de ThinQ y establecer los periodos en los que la puerta del electrodoméstico estará cerrada. Entonces, si se abre, es posible recibir una notificación en el teléfono inteligente”, puntualizó Aguilar.

El representante de la empresa tecnológica surcoreana destaca que las notificaciones que llegan al smartphone también están relacionadas con situaciones como en las que, por accidente, no se deja bien cerrada una puerta. “Este tema de la prevención es muy importante porque, al recibir el aviso de que la puerta no está bien cerrada, puedes pedirle a otra persona que te haga el favor de ir a cerrarla, lo que evita que el equipo trabaje ‘como loco’ y se desperdicie energía”.

Mantenimiento de todo tipo

Las capacidades de conectividad de las nuevas generaciones de electrodomésticos, incluidos los refrigeradores, abren nuevas opciones de atención al cliente. Aguilar comenta que, por ejemplo, los productos de LG tienen la capacidad de detectar automáticamente posibles averías.

“Cuando esto sucede, se avisa al usuario a través de ThinQ. Al saber que se está registrando una falla, se pueden tomar acciones para evitar que los alimentos se echen a perder”, dice Aguilar.

Agrega que, con esta app, también se puede mandar un aviso al personal especializado de los centros de servicio de la empresa. En ese informe se les comparte el código del error.

“Ello evita que una persona de servicio técnico tenga que ir a tu casa a ver este código y después regresar a solucionarlo. Se adelantan los procesos porque la aplicación y la conectividad a Internet le reportan al servicio técnico cuál es el problema. Así se evitan segundas visitas y se reduce el tiempo de reparación”, destaca Aguilar.

Actualizaciones disponibles

En ciertos modelos de refrigeradores inteligentes se tiene la opción de hacer actualizaciones con la intención de que tu electrodoméstico no quede obsoleto a los pocos años de ser adquirido.

"Hay actualizaciones que se pueden ir haciendo, en ciertos modelos de refrigeradores, para que tú puedas ir cambiando algunas cosas del hardware y tengas siempre un producto duradero y eficiente”, afirma Daniel Aguilar.

El especialista explica que aunque los refrigeradores no traen un procesador, sí utilizan una tarjeta electrónica que es la se encarga de detectar y enviar los datos a la aplicación ThinQ, con el propósito de poder controlar el equipo mediante el teléfono inteligente.

De esta manera, a través de aplicaciones, “también se les facilita a los usuarios el determinar cuáles son los alimentos que se están ingresando al aparato, cuáles le están faltando y cómo organizar su dieta en función de estos”, apunta el directivo.

