Enviar mensajes de texto o de voz, así como documentos, fotografías y videos son algunas de las funciones de Whatsapp, por eso y mucho más, es una de las aplicaciones más descargadas y utilizadas mundialmente.

Razón por la que constantemente se actualiza, para evitar las versiones no oficiales y brindar una mejor experiencia a sus usuarios.

Pero, ¿alguna vez te ha sucedido que te suspendan tu cuenta de WhatsApp? Pues aquí te decimos qué puedes hacer para que no te tomen por sorpresa.

¿Por qué suspendieron mi cuenta de Whatsapp?

De acuerdo con el blog oficial de Whatsapp, tu cuenta puede estar suspendida por alguna de las siguientes razones:

La primera puede deberse a que tienes instalada en tu celular una versión no oficial de la aplicación.

En el segundo caso, se debe a que considera que se infringieron algunas de las condiciones del servicio de mensajería, por ejemplo, enviar spam o poner en riesgo la seguridad de otros usuarios de Whatsapp.

En el primer caso, si recibiste un mensaje dentro de la app que dice "Cuenta suspendida temporalmente", lo más probable es que estés usando una versión no autorizada de WhatsApp. Así que te llegó la notificación de que tu cuenta fue suspendida temporalmente y no usas la app oficial, tu cuenta podría suspenderse de manera permanente.

Conoce por qué suspendieron tu cuenta de Whatsapp. Imagen: Unsplash.

Ten presente que Whatsapp suspende las cuentas con versiones no oficiales de la app, debido a que no garantizan que tus mensajes o información como ubicación o archivos que compartes sean privados y estén seguros. Por eso si tu cuenta está suspendida y continúas sin usar la app oficial, tu número seguirá sin tener acceso a la aplicación.

En el segundo caso, si Whatsapp considera que estás infringiendo alguna de sus condiciones del servicio, suspende tu número y te envía el siguiente mensaje: "Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp". Entonces, si este es tu caso y crees que tú cuenta fue suspendida por error, ya que no has infringido sus normas, o tienes una versión no oficial de la app instalada en tu celular, te decimos cómo recuperar tu cuenta de Whatsapp para que tu número telefónico tenga acceso a la app, así que toma nota.

¿Cómo recupero una cuenta de Whatsapp suspendida?

Si recibiste un mensaje en tu número de Whatsapp que te notifica que tu cuenta está suspendida, ya sea que diga: "Cuenta suspendida temporalmente" o "Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp", debes llevar a cabo las siguientes acciones para poder recuperar el acceso a la aplicación.

Conoce cómo recuperar una cuenta suspendida de Whatsapp. Imagen: Pixabay.

El primer paso consiste en que respaldes la información que compartiste en la aplicación, se trate de fotos o archivos, luego desinstala la versión no oficial de Whatsapp. Luego puedes ir al sitio oficial de Whatsapp para descargar la versión autorizada de la aplicación. En cuanto esté instalada, la app te pedirá que introduzcas tu número de celular, nombre y fotografía de perfil, entre otros datos, para configurar el acceso a tu cuenta. Estos sencillos pasos te ayudarán a iniciar sesión en tu cuenta oficial de Whatsapp.

Sin embargo, en caso de que tengas instalada la versión oficial de Whatsapp y no te quede claro qué condición del servicio infringiste, puedes ponerte en contacto con el área de soporte técnico de Whatsapp para solicitar la revisión de tu cuenta. Así que para enviarles un correo y que puedas recuperar el acceso a la aplicación, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp, luego pulsa en el menú de Ajustes o Configuración, en seguida presiona en la opción de Ayuda y en el recuadro que dice “Contáctanos”, puedes exponer tus dudas y te responderán en un chat de Whatsapp.

Cuando solicites la revisión de tú número de celular en la aplicación, deberás ingresar el código de registro de 6 dígitos que se te envía por mensaje SMS. En cuanto lo ingreses, podrás agregar los detalles de tu caso y se enviará para su revisión.

El área de soporte técnico se pondrá en contacto contigo vía chat de Whatsapp para ayudarte a recuperar tu cuenta en caso de que no hayas infringido ninguna de sus condiciones del servicio.

