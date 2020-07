Conoce más detalles de Crash Bandicoot 4: It's About Time

#Gamers

Crash Bandicoot es un personaje que, si creciste en los 90, seguramente conocerás, debido a que fue uno de los exponentes dela primera consola de Sony, la mítica PlayStation original. Tal fue el éxito de la franquicia del marsupial, que los fans por años muchos estuvieron pidiendo por su regreso.

Debido a ello, la firma Activision escuchó estos comentarios, no obstante, ates de lanzar una nueva entrega de este título, decidió irse a la segura con el lanzamiento de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, un paquete que juntó versiones remasterizadas de las tres primeras entregas de Crash Bandicoot en un solo juego.

La colección fue un éxito, lo que motivo a la firma a planear una nueva entrega del clásico del PS1, lo cual representaba un gran reto en sí mismo, ya que el mundo de los videojuegos ha cambiado mucho en las dos décadas que han pasado desde el estreno de Crash Bandicoot: Warped.

Para que vayas conociendo un poco de esta nueva aventura, Toys for Bob empresa encargada de la nueva versión de Crash Bandicoot adelantó algunos detalles del juego que verá la luz el 2 de octubre de 2020 en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One y Xbox One X.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time se trata de una secuela directa de la trilogía original que comenzó hace más de 20 años.

“Todo lo que hace que los juegos de Crash Bandicoot sean tan divertidos, eso de jugar niveles de plataformas en una experiencia 3D intensa y divertida con un marsupial algo descarado, sigue como siempre, pero esta vez hay algunas vueltas de tuerca: el estilo artístico es completamente nuevo y también innova en cuanto a las mecánicas de juego y habilidades, como cambiar entre los modos de juego modernos y retro. De esta forma, ¡los aficionados veteranos y los jugadores nuevos disfrutarán a tope de la nueva aventura de Crash!” indicó Activision a través de un comunicado.

En lo visual, Toys for Bob presenta un enfoque nuevo para Crash, sus amigos, sus enemigos, y los entornos gracias a su estilo artístico. Aunque sigue siendo una experiencia similar a la de los títulos anteriores, verás mundos nuevos y una gran cantidad de enemigos y peligros representados mediante un estilo y una fidelidad visual propios de la experiencia de juego actual.

Enfréntate a los enemigos con las máscaras cuánticas

Crash y Coco seguirán saltando, dando vueltas como siempre, pero no te creas que se han pasado todo este tiempo sin aprender ningún truco nuevo. Ahora las máscaras cuánticas son algo que llega con Crash Bandicoot 4: cuatro poderosos guardianes del espacio-tiempo les otorgan a los héroes los poderes para alterar las leyes de la realidad y superar obstáculos peligrosos.

De las cuatro máscaras, dos de ellas aparecen en el propio tráiler de lanzamiento: Kupuna-Wa (la máscara del tiempo), que ralentiza el tiempo para poder realizar movimientos muy precisos, e Ika-Ika (la máscara de la gravedad), que permite un recorrer plataformas del revés.

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser el loco en la eterna lucha entre un bandicoot y la ciencia malvada? Pues ya puedes averiguarlo. Durante esta aventura para salvar el multiverso, no solo te enfrentarás a las plataformas en la piel de Crash o Coco, sino que también controlarás a otros personajes, como el astuto Neo Cortex, así tendrás una visión alternativa sobre cómo se encargan los héroes bandicoot de salvar el mundo.

De igual manera, el título incluye algunas mejoras para sus protagonistas, como correr por las paredes, desplazarse por los raíles y la magia de las cuerdas, todo ello desarrollado por los seguidores de Crash en Toys for Bob para los seguidores de Crash de todo el mundo.

Cabe señalar que, si adquieres la versión digital del juego, podrás recibir los aspectos Flipa en colores (disponibles desde el lanzamiento) y así vestir a Coco y Crash con un look genial. Ya puedes reservar este título aquí.