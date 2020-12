Con la compra de Crunchyroll, Sony se convierte en un importante competidor en el anime

Hoy más que nunca el desarrollo de contenido tiene un alto valor en la industria. La contingencia sanitaria dejó claro que hay plataformas digitales para todos los gustos y que pueden resultar un excelente negocio. Aquellos que son fans del anime deben estar contentos al saber que Sony decidió comprar la empresa Crunchyroll y prometió ampliar el catálogo.

El gigante nipón de la electrónica y la industria del entretenimiento anunció la adquisición por mil 175 millones de dólares de la plataforma de streaming de video estadounidense Crunchyroll, especializada en series de animación japonesas.

Sony explicó que llegó al acuerdo de compra con el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T, el actual propietario de Crunchyroll, tras meses de negociaciones. Vale la pena recordar que Crunchyroll se volvió parte de AT&T cuando esta compró Time Warner y suministró contenido para HBO Max.

Crunchyroll presume de tener uno de los mayores catálogos de animación japonesa bajo licencia en el mundo. Además de mangas y juegos móviles. Fundada en 2006, la plataforma cuenta con 90 millones de usuarios inscritos en más de 200 ciudades.

A través de esta compra, Sony tiene planeado afianzar su presencia en el mercado mundial de streaming de video que, debido a la pandemia, vive uno de sus mejores momentos.

Sobre la compra Joanne Waage, gerente general de Crunchyroll, expresó en un comunicado: "Estamos emocionados de embarcarnos en este nuevo viaje. Crunchyroll ha construido una marca de clase mundial con una apasionada base de fans de más de 3 millones de suscriptores, 50 millones de seguidores en redes sociales y 90 millones de usuarios registrados. Estos increíbles fanáticos han ayudado a impulsar al anime para convertirse en un fenómeno global. Combinar la fuerza de la marca Crunchyroll y la experiencia de nuestro equipo global con Funimation es una perspectiva emocionante y una victoria para la increíble forma de arte del anime".

Una combinación ganadora

Vale la pena señalar que Sony no es nueva en el mercado del anime. En 2017 compró Funimation, otra plataforma especializada en animación japonesa que ya licencia muchos programas populares como Attack on Titan, Fullmetal Alchemist y One Piece.

Es así que, según se ha dado a conocer, la compañía japonesa prevé combinar los logros de Crunchyroll con Funimation.

En un comunicado sobre la venta, Sony dijo que "la combinación de Crunchyroll y Funimation brinda la oportunidad de ampliar la distribución para sus socios de contenido así como crecer las ofertas centradas en los fanáticos".

Asimismo, según Bloomberg, una de las ventajas del acuerdo para Sony es que será más fácil promover la música de sus artistas que con frecuencia hacen canciones para anime.

Además, hay que recordar que Sony también produce películas y series de animación japonesas en su estudio Aniplex. Su más reciente película "Demon Slayer", que se lanzó este otoño en Japón, está a punto de convertirse en el mayor éxito de la taquilla en el país asiático, pisándole los talones a "El Viaje de Chihiro" de Hayao Miyazaki (2001).

Respecto a la adquisición Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures, dijo: “A través de Funimation y nuestros excelentes socios en Aniplex y Sony Music Entertainment Japan, tenemos un conocimiento profundo de esta forma de arte global y estamos bien posicionados para ofrecer contenido excepcional a audiencias de todo el mundo. Junto con Crunchyroll, crearemos la mejor experiencia posible para los fans y una mayor oportunidad para los creadores, productores y editores en Japón y en otros lugares".

Sin embargo, cabe aclarar que el acuerdo aún necesita ser evaluado y está sujeto a las aprobaciones regulatorias por lo que habrá que esperar para conocer la decisión definitiva.