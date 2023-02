¿Cómo ver las contraseñas WiFi guardadas tu teléfono?

¿Cambiaste la contraseña de tu WiFi y ahora no recuerdas cuál es? no te preocupes, afortunadamente existen algunas opciones para recuperarla, e incluso, si por alguna razón, simplemente no tienes forma de saber cuál es la clave original que venía en tu modem, puedes averiguarlo con la ayuda de tu smartphone.



Lo primero que debes saber, es que todos los smartphones permiten que los datos de las redes WiFi a las que te conectas, se mantengan almacenados, de manera que cada que tu dispositivo esté en el radio de esa red, se conecte en automático sin necesidad de reingresar la contraseña, la pregunta aquí es ¿cómo visualizar esta información?

Usa el código QR para ver las contraseñas



Esta es una opción ideal para un Android 10 o superior, lo único que tienes que hacer es acceder a la red por medio de un código QR, ya que de esta manera podrás apreciar toda la información que este elemento almacena, como la contraseña de la red.



Marcas como Xiaomi, OnePlus, Samsung, entre otras, son algunas que permiten ejercer esta función y para ponerla en marcha, solo deberás seguir los siguientes pasos:



Verifica que tu smartphone esté conectado a la misma red de la que deseas obtener la contraseña, ahora, ingresa a los ajustes y haz clic en la opción de “WiFi”.



Ahora ingresa a la red que tienes habilitada e identifica el ícono del código QR. En automático se va a generar una imagen con este elemento.



Para obtener la contraseña tienes dos opciones: puedes capturar el QR con otro celular, en donde aparecerá el nombre de la red WiFi y la contraseña, o bien, puedes tomar una captura y apoyarte en otra app como Google Lens.



Toma en cuenta que Google Lens es una app destinada al reconocimiento de elementos a través de fotografías, por lo que podría serte de gran ayuda en caso de que no cuentes con otro smartphone a la mano. Su interfaz es muy intuitiva y está disponible para iOS y Android.



Recupera la contraseña desde tu iPhone



En iOS tendrás que usar también un macOS para cumplir con esta labor, y aunque podría parecer un poco más enredado, si sigues estos pasos fácilmente podrás dar con la contraseña de la red WiFi de tu elección.



Lo primero que tienes que hacer es activar el llavero de iCloud (en caso de que no esté habilitado), para ello debes acceder a los ajustes, posterior a ello seleccionar “Apple ID” (la opción que aparece a lado de tu imagen o fotografía), después, haz clic en “iCloud” y selecciona “Llavero”, ahí deberás activar esta opción.



Ahora tienes que regresar a la página principal de los ajustes y activar la opción “Compartir internet”, una vez activada, abre tu Mac y realiza los siguientes pasos:



Conecta tu Mac mediante el punto de acceso, es decir, Personal Hotspot de tu iPhone, lo que podrás realizar desde el menú de WiFi, de esta manera las contraseñas guardadas en tu celular se empezaran a sincronizar con tu Mac.



En tu Mac abre la app “Llavero” y dirígete a la opción “Sistema”, localizada en la parte superior izquierda, ahora, haz clic en “Contraseñas”, ubicada del lado inferior izquierdo.



Te aparecerá el listado de redes a las que has conectado tu iPhone, así que solo debes seleccionar la se sea de tu interés y pulsar en “Mostrar contraseña”

