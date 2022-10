¿Cómo ver el porcentaje de batería de tus AirPods en Android?

Los AirPods son de los auriculares más populares en el mercado, debido a todos los beneficios que estos ofrecen. Incluso usuarios con sistemas operativos de Google han optado por comprar estos ya que afortunadamente son compatibles, sin embargo, aún presentan ciertas problemáticas en sus funciones para Android, por ejemplo, “no es posible” ver su porcentaje de batería.



Y “no es posible” entre comillas porque en realidad existen algunos trucos que te permitirán ver la batería de tus AirPods en Android ¿Quieres saber de qué se trata? En Tech Bit te enlistamos algunas de las formas posibles que tienes para ver el porcentaje de batería de tus audífonos inalámbricos.

Leer también: El tecladista de Rammstein duerme con su muñeco del Dr. Simi



Luz de carga del estuche de los AirPods



Una de las primeras formas de ver la cantidad de batería que tienen tus AirPods, podría parecer muy obvia, no obstante no menos importante de conocer. Este método es a través del propio estuche de carga de los auriculares. Para ello, solo deberás meter los AirPods al estuche y desde adentro se desprende una luz que va a indicar el estado de carga de estos.



La luz verde indica que el estado de carga es completo, mientras que la luz naranja indicará que queda menos de una carga completa en los audífonos y que será necesarios cargarlos pronto para evitar que estos dejen de funcionar.



Aunque como tal, este método no nos brinda un porcentaje exacto del porcentaje de batería, puede darnos una referencia del estado de los auriculares para saber más o menos en qué momento debemos cargarlo.



Ahora bien, si quieres saber con mayor precisión cuál es el estado de tu batería, entonces deberás descargar una aplicación de terceros que sin duda te ayudará a conocer dicho porcentaje.



Conoce el estado de tu batería con AirBattery



AirBattery es una de las aplicaciones más populares y más cómoda para conocer el porcentaje de batería de tus AirPods. Puedes descargarla desde la Play Store ya que es gratuita, además, funciona con varias generaciones de estos auriculares.



La interfaz de esta aplicación es muy intuitiva por lo que no tendrás problema al momento de utilizarla.



Lo primero que tendrás que hacer es abrir la aplicación de AirBattery en tu celular con tus auriculares ya conectados a tu teléfono para que en la pantalla del dispositivo aparezca un símbolo parecido al que se puede ver en iPhone en donde indica el porcentaje de batería de los auriculares. Además, aquí mismo también podrás ver el nivel de carga del estuche.



Sin duda la app es muy útil, aunque se debe tener en cuenta que el porcentaje de batería que se muestra en la pantalla no siempre es exacto al 100%, según la propia app. Además, la aplicación le recomienda a los usuarios usar un margen de error del 10%. Esto es importante tomarlo en cuenta para que no te quedes sin batería antes de lo que pensabas.



Otros beneficios de AirBattery



Además de mostrarte el porcentaje de batería de tus AirPods, la app tiene otras funciones adicionales para los usuarios de Android, entre ellas la posibilidad de detectar tus auriculares cuando están en tu oído mientras estás usando Spotify.



Además, cómo adelantábamos más arriba, la app es compatible con diversas versiones de estos auriculares. Aquí te dejamos el listado completo para que veas si los tuyos funcionan con la app:



AirPods 1

AirPods 2

AirPods Pro

BeatsX

Powerbeats3

Powerbeats Pro

Beas Solo 3

Beats Sutio3



Por otra parte, cuando la batería de tus auriculares esté a punto de agotarse, solo tendrás que meterlos a su cajita para que inicie el proceso de carga. Y cuando el estuche también se quede sin batería, tienes dos opciones para cargarlo; ya sea haciendo uso de la carga inalámbrica Qi o mediante un cable Lightning.



Leer también: Ya hay fecha para que Netflix empiece a cobrar por usuarios compartidos



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters