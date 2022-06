Cómo usar en TikTok el filtro cara de shock

TikTok ha probado ser una red social apta para todas y todos. Puedes encontrar videos virales de mascotas, trends de música, clips informativos y desde luego, miles y miles de filtros (unos más curiosos y divertidos que otros), como el de “Shook” que se está volviendo una tendencia y a continuación te enseñamos a usar.



Los filtros le dan un toque diferente a los videos, y muchas veces marcan la diferencia entre una publicación más o una digna de ser tendencia. Para desgracia de algunos usuarios, Tiktok no cuenta con todos los filtros que podrías imaginar, pero sí se pueden importar algunos desde otras aplicaciones, como Snapchat.



“Shook” El filtro de Snapchat que la está rompiendo en TikTok

Shook es un filtro donde cualquier rostro toma la expresión de sorpresa, pero a un nivel que raya en lo absurdo y que definitivamente es gracioso.



Como ya lo hemos visto anteriormente, cuando un filtro que no es de TikTok se hace tendencia en la plataforma, no pasa mucho tiempo para que esta red social cree su propia versión. Mientras se deciden a hacerlo o no, aquí te mostramos cómo hacer videos con el filtro sensación de Snapchat:

Así puedes usar el filtro “Shock Face” en TikTok

1. Si no tienes Snapchat, el primer paso es descargar la app. Puedes instalarla desde la Play Store en Android o a la App Store en iOS, o si tienes un dispositivo Huawei, dirígete a su página web e instalarla sin problemas desde ahí.



2. Después abre la app e inicia sesión, o regístrate (en este caso, al registrarte, debes aceptar los permisos de uso de la cámara y micrófono).



3. Ya estás dentro. Ahora, toca el emoji con la carita feliz que está a la derecha del botón de tomar foto/grabar.



Foto: Snapchat

4. Encontraremos a “Shook” tocando la opción de “buscar” en la parte inferior derecha de la pantalla. Selecciónala.



5. El siguiente paso es tocar el buscador de lentes. Cuando lo hagamos “Shook” estará en los primeros resultados de búsqueda.



Foto: Snapchat



6. Ya teniendo ubicado el filtro, úsalo de la manera más divertida posible; juégale una broma a tus amigos e, incluso, puedes utilizarlo en fotos, la televisión o hasta en tus mascotas.



7. Cuando termines, guarda el contenido tocando el ícono de “guardar”, y selecciona la opción “guardar en recuerdos y en fotos”.



8. Ahora abre TikTok y pulsa el botón de creación, es el que está en el centro debajo de la pantalla con un signo de “más”.



9. Dirígete a tu galería con la opción de “cargar”, selecciona el video con el filtro y súbelo.



Snapchat cuenta con muchos otros filtros que seguro te divertirán. Uno que también se volvió tendencia es el llamado “crying” o también conocido como “sad face”. Para utilizarlo solo sigue los pasos anteriores pero, en lugar de buscar "Shook", escribe “crying” y, a crear contenido viral.



