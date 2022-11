¿Cómo saber si tu PC tiene malware sin usar un antivirus?

¿Qué tanto te estresa pensar que tu PC o laptop podría tener un virus? A veces como usuarios asumimos que cualquier comportamiento anormal de nuestra computadora se debe a un malware, o peor aún, a un virus, hoy podrás disipar un poco tus dudas sin necesidad de usar un antivirus.



Detectar que tu laptop tiene un virus no siempre es una tarea sencilla, sobre todo si no cuentas con un antivirus que te esté avisando de forma constante lo que ocurre en tu computadora, aunque a veces, esto no resulta ser tan necesario.



No te preocupes, antes de que tomes cualquier decisión como comprar un antivirus o clausurar tu computadora de por vida, te contamos cómo puedes identificar si tiene un huésped desagradable en su memoria.

Existe una delgada línea entre los problemas que provoca un software de procedencia dudosa y los generados por un error de configuración; e incluso existen complicaciones operativas en consecuencia de una actualización mal ejecutada en la PC.



Los factores por los que tu computadora presenta un comportamiento anormal pueden ser diversos y sin duda, algunos podrían ser más peligrosos que otros, por lo tanto, la manera de atacarlos será diferente.



No todo malware es virus, pero todo virus es malware



Lo primero que tienes que saber, es que la idea de que una computadora con malware siempre se va ralentizar, o va presentar problemas evidentes en su sistema operativo en cuanto a la ejecución de programas, es totalmente errónea.



Una PC con malware no necesariamente mostrará evidencia de que lo tiene, de hecho, es poco probable que un malware arruine tu computadora, ya que depende de ella para continuar invadiendo su sistema, por lo tanto, la información que tienes almacenada.



Un virus es un caso totalmente diferente, si bien, es un tipo de malware, su objetivo principal suele ser estropear meramente la computadora, y dependiendo del virus que tratemos será el daño que este conlleve, incluso existen casos en donde el daño es prácticamente irreparable.



Identifica factores de una PC con virus



No hay una mejor herramienta que el conocimiento y sobre todo, la experiencia, y aunque existen formas más certeras para descartar si se trata o no de un virus (como te explicaremos más adelante), también echarle un ojito al comportamiento de tu computadora será de gran ayuda.



Estas son algunas señales de alarma de que tu PC podría estar infectada, lo que sería la puerta de entrada para realizar un análisis más especializado con el objetivo de identificar (o descartar) el riesgo al que te enfrentas.



Tu computadora se calienta de manera irracional, es decir, no estás usando ningún programa que requiera una carga excesiva de trabajo y tampoco tiene problemas de ventilación.

Al prender tu computadora tarda demasiado en llegar a la pantalla del escritorio, al igual que cuando intentas abrir cualquier aplicación y su navegación en internet suele ser demasiado lenta.

El idioma en el que estaba configurada tu PC cambia sin razón aparente, o la consola de comandos (que ubicarás fácilmente como la ventana negra con letras blancas) empieza a ejecutarse sola.



¿Qué hacer para detectar un software peligroso sin antivirus?



Una de las recomendaciones clave es verificar o descartar si se trata de un malware, virus o simplemente un proceso que se desarrolló erróneamente en la computadora, por lo tanto, estos serían los pasos a seguir:



Pulsa la tecla de Ctrl + Shift + Esc para desplegar el “Administrador de tareas”, una vez ahí, pulsa en la pantalla “Detalles” para identificar si existe algún proceso atípico en el sistema.

En caso de identificar un proceso anormal, como archivos con nombres inusuales, o que está consumiendo demasiado espacio de almacenamiento, da clic derecho y selecciona la opción “Buscar en línea”.

Al hacer este proceso podría aparecer información de malware o todo se puede apreciar aparentemente normal, en ambos casos, procede a escanear tu PC.



Sistema de escaneo de Windows 11



Windows 11 cuenta con su propio sistema de escaneo para identificar el estado de tu PC, esta herramienta de búsqueda permite que identifiques si tu computadora tiene algún malware.



Para llevar a cabo el escaneo solo debes seguir los siguientes pasos:



En la barra de búsqueda del inicio, ingresa la palabra “seguridad” y da clic en la opción “Seguridad de Windows”.

Selecciona la acción “Protección contra amenazas & virus” y posterior a ello, toca el botón “opciones de análisis”.

Finalmente, toca la opción “Windows Defender Examen sin conexión” y por último “Examinar ahora”.



Por medio de estas acciones Microsoft Defender realizará un análisis sobre el estado de tu equipo, al proporcionarte los resultados te ofrecerá la opción de eliminar cualquier malware localizado en la computadora.



Está serie de pasos te ayudarán a saber si realmente tu equipo está infectado, las acciones a seguir dependerán de ti, puedes usar las herramientas que Windows 11 te ofrece, o bien, implementar otros programas.

