¿Cómo saber cuál fue el emoji que más enviaste en WhatsApp?

La pandemia mundial que atravesamos evidenció la importancia de las herramientas digitales a la hora de comunicarnos, aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, nos permitían experimentar la famosa mensajería instantánea, con lo que podemos estar en contacto con múltiples personas e incluso, con grupos de amigos o familiares.



La adaptabilidad de este tipo de redes sociales permite que se incorporen diferentes funciones y herramientas, para experimentar al máximo todos los beneficios que podrían ofrecernos, uno de ellos, fue la llegada de los emojis, lo que actualmente ya es una forma de expresarnos de manera cotidiana, lo que, en muchos casos, nos ayuda a economizar el lenguaje.



En la actualidad un emoji puede tener múltiples significados, y como todo en la vida, esto depende del contexto en que se ubique, de hecho, pueden reflejar muchos aspectos de los usuarios que los utilicen, como su trabajo, pasatiempos, animales favoritos, e incluso, estados de ánimos. Identificar cuál es tu top de emojis es más fácil de lo que puedes imaginar y podría ser bastante reveladora.

Revisa el apartado de emojis frecuentes



Esta sección de WhatsApp, en donde podemos ver los emojis que más utilizamos, sería la manera más práctica de identificar cuáles son los que usas con mayor frecuencia, desde luego, estos cambian conforme añadas o dejes de usarlos, por lo tanto, no es el método de medición más exacto.



Para revisarlo solo tienes que entrar a WhatsApp y abrir cualquier conversación, posterior a ello, tendrás que pulsar en la barra de escribir y seleccionar el botón de “carita” para que se despliegue el apartado de emojis.



A continuación, tienes que pulsar sobre el icono de reloj, ahí es donde se almacenan todos los emojis que usas con frecuencia, en total son 30 emojis, eso significa que conforme añadas un nuevo emoji, el último del lado derecho, desaparecerá de este sitio.





Utiliza la barra de buscar e idéntica tu emoji favorito



Para aplicar este método tendrás que entrar a WhatsApp y seleccionar la barra de buscar, ahí en lugar de poner el nombre de algún contacto, o de un grupo, como usualmente se usa, debes escribir cualquier emoji y en automático, se desplegará una lista de conversaciones en donde has usado ese emoji.



En algunos dispositivos también es posible visualizar el número de veces que un emoji se repite, de manera que no solo verás las conversaciones en donde lo has utilizado, sino también, un número con el total de ocasiones que lo has implementado.





