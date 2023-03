¿Cómo reiniciar TikTok para ver contenido diferente?

TikTok es una de las aplicaciones de entretenimiento más exitosas de los últimos años. La red social fue creada en China en el año 2016, y la misma les permite a sus usuarios compartir videos cortos en formato digital. Varias celebridades han sucumbido ante sus encantos, y varios usuarios han saltado a la fama gracias al contenido que han publicado en esta red social.

Sin embargo, algunas personas han manifestado que la aplicación de China no les muestra contenido que les interese y ante esta situación no saben qué hacer.

Existe una función de TikTok que permite reiniciar el algoritmo de la aplicación para poder modificar los gustos de la misma. De esta forma comenzarán a aparecer videos con nuevas temáticas.

La memoria caché de los teléfonos celulares es la opción que tiene cualquier aplicación en el celular donde se almacenan los datos relevantes como perfil, contraseña, tipo de videos, cuentas con las que se interactúa más, perfiles seguidos, entre otros con los que se basa el algoritmo para sugerir contenido.



Foto: TikTok. Fuente: Pexels

Para poder eliminar el Caché del teléfono deberás abrir TikTok, ir a Perfil, luego buscar el Menú e ingresar en Ajustes y privacidad. Pulsar donde dice Liberar espacio (el cual se encuentra dentro de Caché y datos móviles) y seleccionar la opción Borrar en la función Caché.

Esta opción no solo reiniciará el algoritmo de TikTok, sino que también liberará espacio en tu teléfono.



Foto: TikTok. Fuente: Pexels

Otra opción más sencilla para modificar el algortimo de TikTok consiste en mantener apretado un video cualquiera de la aplicación, aparecerá un nuevo cuadro donde leerás “No me interesa”. Pulsando sobre esa opción, TikTok entenderá que deberá dejar de mostrarte contenido similar a ese en la sección de “Para ti”. También puedes dejar de seguir a algunas cuentas que ya no te interesan, y eso también le dirá a TikTok que ya no te interesa ese contenido.