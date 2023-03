Muchas empresas y negocios recurren a las hojas de cálculo de Excel para mantener controlados y ordenados todos sus gastos. Pero, ¿Sabías que una hora de Excel puede ser hackeada?.

Es muy importante mantener nuestras hojas de cálculo de Excel protegidas contra cualquier ataque externo.

¿Cómo proteger un archivo de Excel correctamente?

El primer paso será abrir el archivo de Excel que quieres proteger y luego ir a Archivo, y después a Información. A continuación deberás seleccionar donde dice Proteger libro, y luego en Cifrar con contraseña.

Escribe una contraseña en el cuadro que dice Contraseña, y después haz clic en Aceptar. Confirma la contraseña en el cuadro que dice Reescribir contraseña y luego en Aceptar nuevamente.



Es importante aclarar que Microsoft no puede recuperar contraseñas olvidadas, así que deberás asegurarte de que la contraseña es especialmente fácil de recordar, o en el último de los casos te recomendamos anotar la contraseña en algún lugar seguro.

Las contraseñas que puedes colocar en los archivos de Excel pueden ser largas, y pueden contener caracteres o números. Pero si debes tener en cuenta de colocar letras mayúsculas y minúsculas.

También debemos aclarar que desde Microsoft y Excel aseguran que no siempre es seguro distribuir los archivos protegidos por contraseña que contengan información confidencial, como números de tarjeta de crédito.



No compartas los archivos o las contraseñas de tus archivos con otros usuarios. Ya que podrás correr el riesgo de que las contraseñas caigan en manos de usuarios no deseados. Recuerda que el bloqueo de un archivo con una contraseña no protege el archivo necesariamente contra fines malintencionados.

Ante cualquier duda o consulta específica, te recomendamos que ingreses en la página web de support.microsoft.com, donde allí podrás encontrar pestañas y archivos llenos de recomendaciones para poder utilizar correctamente el programa de Excel.