¿Cómo ocultar tu información en WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo; en ella es posible compartir casi cualquier tipo de archivo, los más clásicos son fotos y videos, pero también nos permite subir documentos, como PDF y otros formatos, aunque también hay otro tipo de contenido que compartimos todos los días y tal vez no te has dado cuenta.



Cuando se crea una cuenta de WhatsApp es necesario también crear un perfil que la acompañe, con datos como tu foto de perfil, descripción, historias y estados, mismos que pueden ser visibles para otros usuarios. No obstante, puede ser que no desees que todo el mundo pueda ver dicha información, así que en Tech Bit te decimos cómo ocultarla de las miradas indiscretas.

Identifica la información que deseas compartir



Es posible gestionar casi todos los elementos que colocamos en esta plataforma, basta con hacer unos cuantos movimientos para que elijas quién deseas que vea, o no, tu información, y no, no estamos hablando de bloquear personas (aunque desde luego, también es una opción).



Configurar la privacidad de nuestra cuenta de WhatsApp es una opción que a veces puede pasar desapercibida, ya que usualmente nos mantenemos en contacto con personas que son cercanas a nosotros; sin embargo, verificarla no está de más, sobre todo si llevas buen tiempo con esa cuenta.





Configuraciones de privacidad en WhatsApp



Las opciones de privacidad en WhatsApp te permiten gestionar en cierta medida qué personas podrán visualizar tus datos personales, aunque en el pasado no había demasiado control. Entre la gama de actualizaciones de WhatsApp se incluyó una expansión en sus ajustes de privacidad.



Las clásicas opciones que probablemente ya conoces son ocultar tu foto de perfil, info. y hora de última conexión y en línea, lo bueno de estas opciones es que puedes aplicarlas sin tener que borrar contactos.





Para acceder a estas configuraciones solo debes presionar los tres puntitos ubicados del lado superior derecho y seleccionar la opción de “Privacidad”, ahí, tendrás que presionar cada una de las opciones: seleccionar entre “Todos”, “Mis contactos”, “Nadie” o la opción más reciente, “Mis contactos, excepto”.



¿De qué va ese “excepto”?



“Mis contactos, excepto…” te permite seleccionar personas de tus contactos a las que deseas ocultar determinada información, ya sea tu foto de perfil, la última vez que te conectaste a WhatsApp o tu info.





Esta función pasó meses en desarrollo, pero finalmente está disponible para todos los usuarios. Si aún no la conocías, te contamos cómo la puedes configurar en menos de 2 minutos.



Tendrás que seguir la misma ruta que utilizas para abrir el apartado de “Privacidad”; ahora, debes seleccionar la opción que deseas configurar (tu foto de perfil, la última vez que te conectaste a WhatsApp o tu info.) y elegir “Mis contactos, excepto…”; se abrirá tu lista de contactos, selecciona todos los contactos que vas a censurar y, al finalizar, ¡no olvides presionar en OK!

