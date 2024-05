Es normal que los usuarios tengan una larga lista de apps en su celular. Hay algunas que son de uso frecuente, por lo que lo mejor es tenerlas a la mano para agilizar el proceso.

Sin embargo, hay otras plataformas que no ocupas regularmente pero no puedes borrar y que prefieres que no aparezcan siempre en el menú. Para este tipo de casos, hay una herramienta que te permitirá ocultar estas apps de la lista completa de tu celular.

En Tech Bit te decimos cómo aprovecharla para tener un mejor control de lo que se muestra en la pantalla de tu dispositivo.

Así puedes esconder apps de tu celular sin eliminarlas

Tener a la mano las plataformas que usas constantemente es fundamental para acceder más rápido a ellas y evitar la molestia de buscarlas en el menú.

Foto: captura de pantalla

En ocasiones eso no será suficiente y desearás ocultar aquellas apps que no consumes regularmente o que prefieres no ver. Desinstalarlas no es una opción, pero la buena noticia es que hay una herramienta que puede ayudarte con ello.

Se trata de Microsoft Launcher, una plataforma que te ayudará a mejorar tu experiencia con la pantalla de inicio de tu dispositivo. Promete potenciar tu productividad y personalizar tus ajustes.

Foto: captura de pantalla

Básicamente, gracias a ella, las aplicaciones que selecciones previamente no aparecerán en tu celular, pero eso no significa que se eliminarán. Podrás acceder a ellas a través de un menú especial, que también te ayudará a que se muestren nuevamente tal y como estaban.

Para ocultar las apps de tu celular sin borrarlas tienes que:

Descarga Microsoft Launcher en tu dispositivo .

. Sigue los pasos para completar la instalación.

Pulsa en el botón “Establecer como valor predeterminado”.

Desliza tu dedo hacia arriba. Con ello, aparecerán todas las apps que tienes instaladas.

que tienes instaladas. Busca el menú de los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha y presiónalo.

Se mostrará un menú con varias opciones, entre ellas “ Aplicaciones ocultas ” y pulsa sobre ella.

” y pulsa sobre ella. Ahora solo da clic en el botón “Ocultar aplicaciones”. Selecciona las apps que desees y al finalizar presiona “Listo”.

Foto: captura de pantalla

Para acceder a las apps solo debes entrar al apartado “Aplicaciones ocultas” y dar clic en la que prefieras. En caso de que desees restaurar los cambios y se muestren nuevamente en el menú, pulsa el botón ”Mostrar”.

Foto: captura de pantalla

