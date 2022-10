Cómo mejorar la calidad de imagen de tus videojuegos antiguos en Windows

Al jugar videojuegos en computadora, lo primero que buscamos es que estos brinden una imagen de calidad, esto para apreciar con mayor detalle los acabados visuales y tener una experiencia inmersiva en el juego.



Sin embargo, hay videojuegos antiguos que no brindan los efectos visuales que esperamos. Pero, esto se puede arreglar muy fácilmente con un software que permitirá modificar los gráficos del juego, conseguir efectos visuales más realistas y que al final permitirá un mejor disfrute de este ¿Quieres saber de qué software se trata?



Su nombre es ReShade, un software creado por el usuario Crosire, y el cual principalmente se usa para mejorar los gráficos de los juegos, sobre todo de los más antiguos. Su función es bastante efectiva pues los cambios que se le realicen al videojuego se verán reflejados automáticamente, además, puedes cambiar entre los distintos tipos de efectos en tiempo real.



Si quieres saber cómo instalar este software en tu computadora, en Tech Bit te explicaremos el paso a paso.

Cómo instalar ReShade en mi computadora



Descargar e instalar ReShade en tu computadora es sumamente sencillo, para ello, solo debes ingresar a su página web (reshade.me) y pulsar en el botón que dice Descargar. Al hacer eso, la página web nos redireccionará hacia la página de abajo en donde verás un botón verde que dice Descargar ReShade, da clic ahí y espera a que se descargue el archivo .exe el cual deberás ejecutar para instalarlo.



Una vez descargado, será momento de ejecutarlo. A partir de su ejecución, verás varias ventanas y deberás seguir los siguientes pasos:



Primero, el programa detectará de forma automática los juegos que tienes guardados en Windows, por lo que solo deberás marcar aquel videojuego al que desees aplicarle los efectos de ReShade y pulsar en Next. En caso de que el juego que desees mejorar no aparezca en la lista, tendrás la opción de de dar clic en Browser para buscar el archivo del videojuego.

Ahora, debes seleccionar cuál es la API del videojuego, algunas de las opciones que tienes son Vulkan, Open GL y DirectX 9/10/11/12. Una vez que lo tengas pulsa en Next.

En la pantalla aparecerá una lista de efectos, selecciona los que deseas ocupar (puedes elegirlos todos si no te decides por cuál) y una vez que los tengas da clic de nuevo en Next.

En este punto ya tendrás completamente instalado el programa, lo que sigu es darle clic en Finish.



¿Cómo funciona el programa en el videojuego?



Una vez que hayas instalado el programa en uno de tus videojuegos, lo que queda es ejecutar este como normalmente lo haces. Cuando el videojuego se haya cargado, en la parte superior aparecerá un mensaje que dice “Successfully” y deberás dar clic en la tecla de Home.



En la pantalla se desplegará una barra de opciones, ahí tendrás que elegir las opciones de visualización, para hacer una buena elección, puedes ir probando una por una para que al final tengas la que se adapte a lo que buscas visualmente.



Lo mejor de este programa es que puedes combinar distintos tipos de efectos para obtener mejores resultados. Ahora, con este software, podrás disfrutar de tus videojuegos antiguos con mejor visualización en Windows.



