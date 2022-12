¿Cómo mandarle un mail a Santa Claus?

Mantenerte en contacto con Santa Claus es más fácil de lo que podrías imaginar, en realidad ya ni siquiera es necesario esperar a que lleguen la época decembrina para poder tener una interacción con él, de hecho, en la actualidad podemos utilizar diferentes recursos para mandarle ese mensaje tan esperado al querido gordito barbón.



No estamos hablando de la cartita en el árbol, ni tampoco del antiguo mecanismo de ponerle una carta a un globo y echarlo volar, ahora las opciones se han reinventado gracias al avance veloz de la tecnología, lo que es posible identificar ante la diversidad de sitios web que ofrecen múltiples servicios, como enviarle un correo electrónico a Santa Claus.

Leer también: 5 apps para crear videos navideños personalizados



Envía un mail a Santa Claus



Imagina mandarle un correo Santa Claus en donde puedas escribirle todo lo que deseas, y ser tan específico como quieras, tal cual, echar a andar tú imaginación. Ya sea que tú le envíes alguna petición especial a Santa, y sorprendas a tu hijo, hija o sobrino, o escriban el mensaje juntos.



Sin duda, esta época es una buena oportunidad para sorprender a los más pequeños con un recurso divertido, y esta opción, sin duda, puede ser una buena ocasión no solo para pedir los clásicos juguetes, sino también, para felicitar a los menores por sus logros durante el año.



Correo: Ho ho ho Feliz Navidad!



Ahiva.info es uno de los sitios web en donde fácilmente podrás redactar un correo a Santa Claus, todo esto bajo el título “HoHoHo Feliz Navidad!” que alberga su interfaz, y que como verás, es muy de silla e intuitiva de usar, porque es una gran opción para mandarle esa información especial al querido Santa.



Para ingresar a este sitio web solo debes darle clic aquí. Al ingresar, solo debes ubicar la opción “ENVÍA TU CARTA SANTA CLAUS AQUÍ!”, que se localiza en la primera prevista de la página, debes pulsar sobre ella para que empiece la magia.



En automático te mandará a un apartado específico de la página, ahí te aparecerá un mensaje de “Papá Noel”, en donde te explicará las instrucciones y los pasos a seguir. Tendrás que llevar los recuadros de la parte de abajo, en donde te pide nombre y edad (del menor), datos sobre cómo se ha portado este año, y también un email en donde deseas recibir la respuesta.



En el último recuadro titulado “Tu carta”, es donde podrás echar a andar tú imaginación, y ponerte tan específico como desees. Las primeras líneas aparecen “Querido Papa Noel (Santa Claus):” puedes continuar después de ese texto o borrarlo e iniciar como quieras.





Correo directo hasta el Polo Norte con EmailSanta



Con EmailSanta.com podrás enviarle un correo a Santa con total seguridad, pues además de que incluye un formulario previo para a asegurar que tu mensaje llegará hasta el Polo Norte, también te dan algunos consejos en la prevista para que no expongas datos personales, recuerda que internet es inmenso, y es mejor manejar nuestra información con cuidado.



En el apartado número 1 tendrás que escribir algunos datos principales, como nombre, edad, correo electrónico, este último es opcional, pues de cualquier manera en este sitio web obtendrás la respuesta de Santa Claus. En el bloque 2 (recuerda que irás avanzando presionando el botón de abajo de “Toca aquí para continuar”), tienes que escribir cómo te has portado.



En el apartado 3, debes poner cómo se llama tu ciudad y país, en el 4, tendrás que colocar 3 opciones de regalos que te gustarían para esta Navidad, en el 5 pondrás alguna información especial adicional. Al finalizar, haz clic “Enviar a Santa!” Y ¡Listo!, en automático aparecerá la respuesta de Santa Claus.





Letras de todo el mundo para Santa Claus



Letters to Santa te permitirá redactar correos instantáneos para Santa Claus, lo más interesante de esta página web, es que para utilizar no es necesario que ingreses tu correo electrónico personal, ni tu número telefónico, ni ningún otro dato adicional.



Para hacer uso de esta herramienta sólo tienes que llenar un breve cuestionario, en donde tienes que colocar tu nombre, si eres niña o niño, cómo te has portado a lo largo del año y tres opciones de regalos que te gustaría recibir para esta Navidad.



En contenido de este sitio web está en inglés, pero ese no es ningún impedimento, pues podrás activar el traductor de tu buscador, o tomarle alturas y traducir el texto con ayuda de un traductor.



Leer también: ¿Cómo descargar stickers navideños en WhatsApp?



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters