WhatsApp y su función de eliminar mensajes ha traído tanto ventajas como desventajas a los usuarios. Por un lado, les ha ayudado a deshacerse de información o respuestas de las que se sentían dudosos o de la que se arrepintieron luego de haberla enviado.

Pero, del otro lado, ha causado curiosidad y otras veces frustración por no poder ver lo que la persona intentaba decir.

Si eres de los usuarios que se sienten más cerca de esta última opción, debes saber que hay una forma de leer mensajes eliminados de WhatsApp sin recurrir a otras apps. En Tech Bit te decimos cómo hacerlo.

Así puedes ver mensajes eliminados de WhatsApp sin apps de terceros

Como sabrás, una vez que una persona elimina un mensaje en WhatsApp es casi imposible recuperarlo desde la misma app.

WhatsApp. Foto Unsplash

Algunos tienen suerte y puede llegar a pasar que alcanzaran a leerlo antes de que desapareciera, pero eso no le sucede a todos los internautas. Los que se quedaron con las ganas seguramente están en búsqueda de nuevas formas de acceder a esa información dentro de sus conversaciones.

No todo está perdido, pues los usuarios de Android son afortunados y cuentan con una alternativa para ver al contenido eliminado. Lo mejor es que no necesitan recurrir a apps de terceros.

La función que les ayudará a satisfacer su curiosidad se llama “Historial de notificaciones”. Puedes encontrarla en el apartado de “Ajustes” de tu dispositivo. Sin embargo, debes saber que no todos los celulares cuentan con ella, por lo que si no aparece en el menú de tu teléfono es posible que no puedas disfrutar de sus beneficios.

Foto: especial

Para usar esta la función del Historial de notificaciones y así poder leer mensajes eliminados de WhatsApp tienes que:

Primero, accede a los “Ajustes” en tu celular .

. Busca el apartado de “Notificaciones” y pulsa sobre él. Selecciona “Historial de notificaciones” y de la lista selecciona “ WhatsApp ”.

”. El proceso y los nombres pueden llegar a variar dependiendo el dispositivo . Algunos pueden encontrarlos en “Notificaciones y barra de estado” y en la opción “Más ajustes” les aparecerá “Historial de notificaciones”.

. Algunos pueden encontrarlos en “Notificaciones y barra de estado” y en la opción “Más ajustes” les aparecerá “Historial de notificaciones”. Para buscar el mensaje puedes guiarte por la hora en la que se registró el envío en WhatsApp.

