En la actualidad debido al tema de la privacidad no es posible grabar las llamadas convencionales ni las de WhatsApp desde su aplicación correspondiente. No obstante, hay diversas apps de terceros que permiten esta función. Por ello aquí te traemos una lista de algunas apps que puedes usar para grabar llamadas de voz o de WhatsApp desde un dispositivo Android o iOS.

Llamadas telefónicas

Si tu dispositivo es Android una app que puede ser de utilidad es Call Recorder, la cual se encuentra disponible en Play Store y permite elegir las llamadas que se graban y las que se ignoran. De acuerdo con la descripción de la aplicación en la tienda de Android, esta se puede configurar de tres maneras; la primera graba todas las llamadas excepto las de los contactos que fueron seleccionados para ser ignorados, la segunda no graba ninguna llamada que no haya sido previamente seleccionada, y la tercera graba todas las llamadas de las personas que no están en la lista de contactos, por lo cual resulta útil si hay alguien que te esté molestando desde diversos números telefónicos que no tienes registrados.

Otra app que puede resultar útil es la de Grabación de la llamada – ACR, la cual al igual que la anterior, cuenta con diferentes filtros de grabación, ya sea por número, contacto, sin contacto o solo contactos seleccionados. De igual manera, esta aplicación permite marcar las grabaciones como importantes para que no se eliminen automáticamente y puedas almacenarlas en tu teléfono o en la nube.

También puedes tratar con la app BuroVoz, misma que permite grabar llamadas telefónicas y certificarlas jurídicamente como prueba en cualquier proceso judicial de España. Y si no tienes inconvenientes con contratar un aplicación de pago, también puedes optar por descargar TapeACall Pro.

Llamadas de WhatsApp

Puedes hacer la prueba con Grabador de Llamadas - Cube ACR, misma que permite grabar llamadas telefónicas entrantes y salientes de aplicaciones como WhatsApp, Facebook e incluso Telegram.

Otra de las ventajas de esta app es que cuenta con un explorador de archivos incorporado para administrar las grabaciones, reproducirlas, eliminarlas sobre la marcha o bien, exportarlas.

En caso de que tengas un dispositivo Apple y cuentes con iOS 11, entonces puedes activar directamente la grabación de pantalla, misma que te permitirá grabar imagen y sonido de las apps de tu dispositivo.