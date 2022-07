Cómo ganar seguidores en redes sociales e influir en los usuarios

Un nuevo estudio de la firma de relaciones públicas LatAm Intersect PR, con operaciones en América Latina, reveló que más de una cuarta parte (26.8 %) de los consumidores latinoamericanos tienden a seguir marcas en las redes sociales porque “les gusta el propósito de la marca” y otra quinta parte (21.7 %) sigue marcas particulares a través de sus plataformas favoritas para “mantenerse al día con los nuevos lanzamientos”.



Creación de comunidades en línea



“Una de las muchas vías que muestra la encuesta es qué tan exitosas han sido las principales plataformas de redes sociales en la creación de comunidades en línea en toda América Latina, así como qué redes sociales les dan un sentimiento de comunidad y pertenencia”, comentó Livia Gammardella, coordinadora de planificación y estrategia de LatAm Intersect PR.

Se trata de una encuesta de amplio alcance realizada por el equipo de investigación e inteligencia de LatAm Intersect PR del 23 al 29 de marzo de 2022, entre 1800 entrevistados en seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.



Comparación entre las redes más populares



Parte de la encuesta comparó las siete plataformas de redes sociales más populares (YouTube, TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp) entre los consumidores de seis de las siete naciones más pobladas de América Latina.



En cuanto a qué plataformas de redes sociales tienen más éxito en la creación de una "comunidad" en línea, la encuesta demuestra que Instagram y Facebook son las más populares en general en términos de sentimientos de comunidad y pertenencia, con la mayor proporción de participantes calificando a Instagram (34%) como la plataforma cuyas publicaciones tienen más impacto, seguida de Facebook (26,8%).



Una vez que los consumidores deciden seguir una marca, con la noción de sus valores y misión, se genera un sentimiento de seguridad al momento de hacer una compra en redes, lo cual sucede mayormente entre los mexicanos (38.1%), seguidos de los brasileños (33.7%), peruanos (35.9%) y colombianos (33.4%).



“Instagram y Facebook parecen ser las dos plataformas en las que los latinoamericanos en su conjunto se sienten más afectados por lo que viven y más cómodos compartiendo sus propias experiencias”, comentó Livia.



El 28.6% de los consumidores latinoamericanos eligieron Facebook como la plataforma en la que prefieren compartir sus pensamientos y el 23.1% optó por Instagram.



Otra red social que cumple bien esta función es WhatsApp, con más de uno de cada diez colombianos (12.6%) y brasileños (15.4%) que la utilizan como plataforma para comunicar sus experiencias de compras en línea positivas o negativas.



Por su lado, YouTube juega un papel importante entre los brasileños, ya que casi la misma cantidad de brasileños siente que el contenido de YouTube (17.8%) tiene un impacto tan grande en ellos como Facebook (18.4%).



En comparativa, los colombianos se sienten más impactados por Instagram (40%); mientras que los mexicanos (36.3%) reconocen que Facebook tiene el mayor impacto en ellos; y los peruanos (15.9%) eligen el contenido de TikTok.



Mexicanos prefieren compartir su experiencia de compra online en Facebook



En una visión general, son las publicaciones publicitarias de las marcas las que más influyen en las compras de productos, con un promedio de 37% en los seis países donde se realizó la investigación.



En México, los consumidores (38.3%) eligen compartir su experiencia de compra en línea mayormente a través de Facebook, seguidos de los peruanos (37.7%), quienes también son los más propensos a expresar sus comentarios sobre la compra con solo el 15.6% que dice que no usa ninguna de las principales redes sociales para comunicarse de forma positiva o negativa sobre sus compras.



También hay muchos consumidores que, en cambio, deciden no compartir sus experiencias de compra en línea en ninguna plataforma, tal es el caso de los consumidores argentinos (28.6%).



Esto no se limita a un solo país, ya que más de una quinta parte (20.5%) de los latinoamericanos dicen que no usan ninguna plataforma de redes sociales para hablar sobre sus experiencias de compra en línea.



Caso particular sucede en Argentina, donde si bien una proporción notable de argentinos puede no expresar su compromiso en línea y no están interesados en compartir sus experiencias de compra en línea y aseguran que 'no siguen ninguna marca a través de las redes sociales' (12.6%), hay una proporción similarmente significativa de consumidores argentinos (12.2%) que dicen que ‘sienten que su sentido de pertenencia a la comunidad se fortalece’ cuando siguen una marca y sienten que entienden sus valores y misión.



"Entonces, las marcas deben ser conscientes de que, si bien una proporción notable de argentinos puede no expresar su compromiso en línea, aún lo sienten cuando una marca comunica su misión de manera efectiva", complementa Livia.

