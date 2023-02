Cómo escuchar música gratis en Telegram sin usar datos

Una de las aplicaciones de mensajería más populares en el mundo es Telegram, que no solo está diseñada para el envío de mensajes o para interactuar con otros integrantes en la app, sino que también te permite acceder a contenido multimedia, como música gratis, y lo mejor es que podrás escucharla de manera off-line en tu celular. Hoy en Tech Bit te queremos mostrar cómo hacerlo.

Para todos aquellos que aún no se encuentran familiarizados con esta aplicación, vamos a contarles un poco sobre ella. Telegram es una app de mensajería instantánea con más de 400 millones de usuarios en el mundo y es una de las alternativas a WhatsApp más utilizadas. Lo que no todos saben es que te permite unirte a diferentes canales con bots para acceder a diversos archivos multimedia como música gratis en tu celular.



Imagen: Pixabay

Bot para escuchar música en Telegram

Para poder escuchar música gratis, Telegram nos ofrece dos opciones. La primera es mediante un bot, un robot que te facilitará la búsqueda de tus canciones favoritas para poder descargarlas o escucharlas en tu dispositivo móvil incluso sin la necesidad de estar conectado a internet.

Una vez hayas descargado Telegram y tengas un usuario, lo que tienes que hacer es dirigirte a la barra superior de “Chats” e ingresar en el motor de búsqueda lo siguiente “VK Music Bot”, entonces sigue estos pasos:

Cuando encuentres el bot da clic en iniciar.

El chatbot automáticamente te enviará un mensaje que deberás responder con el nombre de la canción o del artista que estás buscando.

Verás una lista de resultados y solo deberás elegir cuál es la canción que quieres escuchar dando clic en el ícono de play.

Comenzarás a disfrutar del contenido, pero si lo que quieres es tenerlo en tu celular para poder reproducirlo sin acceso a internet, entonces debes seleccionar los tres puntos del mensaje y elegir la opción Guardar archivo y listo, ya podrás escucharlo cada vez que lo desees.



Imagen: Unsplash

También hay otros servicios con el mismo nombre que te entregarán una gama más amplia de géneros y música. Al escribir “VK Music Bot” en el motor de búsqueda, te van a aparecer diferentes opciones para encontrar canciones o artistas, inclusive podrás dirigirte a lo mejor de la música en su apartado de “Top Music”. Para escuchar y descargar alguna canción solo tienes que dar clic en reproducir.

Canales de música en Telegram

La segunda opción es mediante los canales de música que tiene Telegram. Cada uno de ellos te permite escuchar de igual manera música a tu celular totalmente gratis.

Es importante aclarar que muchos de estos canales son creados por los propios usuarios, por lo que la mayoría no cuentan con los derechos para ofrecer las canciones. Nuestra recomendación en ese sentido es que te acerques a las listas oficiales de las compañías disqueras, quizá no encuentres una variedad tan amplía de música, pero de esta manera no caerás en prácticas ilegales.

