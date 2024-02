Muchas personas prefieren no responder llamadas de números desconocidos, no solo por un tema de seguridad, sino para evitar conversaciones de productos y servicios que no les interesan, lo que se conoce como SPAM. Afortunadamente, existe un truco para olvidarse de estas molestas llamadas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de manera reciente compartió que sumará esfuerzos con diversas empresas de telecomunicaciones para evitar que los usuarios sigan recibiendo SPAM, de esta forma beneficiará a los consumidores, que de manera constante están recibiendo información no solicitada.

La tecnología es una gran herramienta de comunicación. Sin embargo, puede presentar diversos problemas ya que gran parte de los usuarios de manera diaria son bombardeados con información no solicitada, es por ello que Profeco buscó la manera de regular esta práctica.

¿Qué es el Spam?

De acuerdo con información compartida por Profeco, el SPAM es "todo tipo de comunicación realizada vía electrónica que el destinatario final no desea recibir o seguir recibiendo. De esta forma, se entiende por SPAM cualquier mensaje no expresamente solicitado”.

El SPAM no es algo nuevo. De hecho, es una práctica que se ha hecho más común conforme ha incrementado el uso de las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, debes tener cuidado y mantener un control y registro de quién tiene tu número celular, de esta manera podrás solo responder llamadas y mensajes de números que tengas registrados en tu teléfono.

Y es que el mayor reto es que este tipo de llamadas no solo provienen de empresas legítimas ofreciendo sus servicios, también se llegan a utilizar para amenazar a las personas, por ejemplo cobrándoles dinero, por lo que podrían ser engañadas y ser víctimas de fraude.

Así que si te llega información no solicitada por mensaje o llamada significa que te está llegando Spam y deberás tener cuidado, por lo que la primera recomendación es no responder.

¿Cómo puedes evitar el Spam?

La Profeco señaló que es importante que todos los usuarios conozcan que pueden ejercer su derecho a no ser molestados con mensajes e información publicitaria no solicitada, por lo que invita a los usuarios de servicios de telecomunicaciones a realizar la inscripción de su número telefónico al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

Lo único que deben hacer los usuarios es marcar desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 55 9628 0000 y todos los usuarios del resto de la República Mexicana deberán comunicarse al 800 962 8000.

Por otra parte, el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, y el director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely, encabezaron la firma de un acuerdo entre diferentes empresas de telefonía, con el objetivo de evitar que los usuarios de ese servicio reciban mensajes y llamadas no solicitados ni deseados o SPAM.

Ahora ya conoces cómo evitar el SPAM así que te recomendamos inscribirte al REPEP para ejercer tu derecho a no ser molestado ni recibir información no solicitada, ya que puede ser molesto y podrías caer en un engaño.

