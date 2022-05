¿Cómo convertirse en un hacker ético?

¿Te has preguntado qué hace un hacker ético? ¿Cómo ser uno? ¿Qué habilidades se requieren? estas y otras interrogantes que consultamos con Andrew Wilson, experto en seguridad de aplicaciones, reconocido por Microsoft como uno de los profesionales en desarrollo de software más valiosos del mundo y vicepresidente y director general para Latinoamérica de Bishop Fox, la empresa de ciberseguridad ofensiva privada más grande de Estados Unidos y que ahora se encuentra operando en México con el objetivo de reclutar talento mexicano para formarlo como hackers éticos y exportar su talento.



¿Qué es un hacker ético y por qué son importantes?

Cuando se diseña un artefacto para que sea resistente al daño por agua, fuego u otro elemento, éste tiene que pasar por una serie de pruebas para asegurar que su diseño y funciones puedan cumplir las promesas de lo que afirman hacer. El trabajo de un profesional de la ciberseguridad es hacer justamente eso, pero para los sistemas informáticos.



A medida que las empresas construyen y diseñan sus redes, sistemas y aplicaciones, tienen la responsabilidad de defenderlos de los ataques cibernéticos. El trabajo de un hacker ético es fundamental para ayudar proactivamente a este tipo de organizaciones. Su papel es darles la certeza de que sus sistemas están diseñados y construidos correctamente. Y así, asegurar que estén a salvo.

¿Cómo inicia un hacker ético?

“Principalmente por pasión”, apunta Andrew. “En mi caso, siempre he estado enamorado de las computadoras. Cuando en mis inicios accedí a las plataformas 286 y 386 para jugar videojuegos con mis amigos, uno de ellos estaba interesado en la seguridad y en las cosas que se podían hacer con los ordenadores. Sentí una absoluta fascinación por hacer que las computadoras hicieran cosas que se suponía no debían hacer. Mi padrino de bautizo me animó a ir por el camino de la tecnología y empecé a trabajar en ingeniería de software, ya que en ese entonces no había una carrera formal de ciberseguridad. Cuando tuve la oportunidad de convertirme en un pentester lo hice, sentí aún más esa pasión y me dediqué a eso desde entonces”.



¿Hay oportunidades profesionales para un hacker ético?

Definitivamente sí. Hay cientos de empresas que actualmente ofrecen trabajos en una amplia variedad de formas. De acuerdo con Cyberseek.org existen más de 590 mil posiciones abiertas en ciberseguridad en Estados Unidos, mientras que el universo de profesionales empleados rebasa el millón 50 mil. En México faltan 400 mil expertos de acuerdo con la organización internacional sin fines de lucro que ofrece programas de formación y certificación en ciberseguridad, (ISC)2



¿Qué es lo que se necesita para ser un hacker ético?

“Primero, diría que se debe tener curiosidad para cuestionar y determinar si las cosas son ciertas o no en el contexto de un desarrollo tecnológico. Una gran parte de ser un hacker proviene de cuestionar lo que la gente ha dicho, lo que piensa que va a pasar y, en última instancia, ver qué está pasando o qué podría pasar”, continúa Wilson.



Lo segundo es que se trata realmente de tecnología. La persona debe entender la tecnología para comprender el funcionamiento interno de los sistemas y sepa cómo operan y cómo van a funcionar. Solo comprendiendo la tecnología puede lograrlo.



La tercera es la pasión por aprender nuevas cosas. Este trabajo es demandante y requiere buscar constantemente lo nuevo y aprenderlo con bastante rapidez. El crecimiento profesional en esta industria está directamente relacionado con la capacidad y rapidez que la gente tiene para conocer y dominar las nuevas tecnologías.



No obstante lo anterior, es importante destacar que la ciberseguridad es un trabajo de equipo. No es responsabilidad exclusiva de quienes dominan la tecnología. Existen un sin número de oportunidades profesionales en esta industria que no requieren de una especialidad en ingeniería de software. Se puede ser administrador de proyectos y ser exitoso en esta industria. De hecho, la oficina de Bishop Fox en Guadalajara está buscando distintos tipos de profesionales que no sean técnicos. Si alguien tiene interés en trabajar en esta industria, puede visitar su website.



¿Cuál es el salario promedio de un experto en ciberseguridad?

Es muy similar y se alinea estrechamente con los mismos niveles de compensación que ganan los ingenieros de software ya que están muy a la par. Por ejemplo, de acuerdo con el portal de talento, Glassdoor, el sueldo nacional promedio de un ingeniero de software en México es de 30 mil pesos mensuales.



El principal objetivo de un hacker ético es hacer del mundo un lugar más seguro

La complejidad de internet y sus interacciones en su uso diario se están volviendo cada vez más complicadas a medida que el mundo continúa uniendo lo digital con lo físico y de manera cada vez más recurrente. Esto lo hemos visto con la conducción automatizada de automóviles, el internet de las cosas o la modernización de las empresas que ofrecen servicios públicos como gas, agua o electricidad. La digitalización de nuestra vida continúa exigiendo un mayor escrutinio desde una perspectiva de seguridad para garantizar que lo se está haciendo de una manera responsable. Las consecuencias de no hacerlo van de una simple pérdida financiera hasta un daño físico potencial donde las personas realmente pueden salir perjudicadas.



Si tienes interés en iniciar una carrera como hacker ético, no pierdas la oportunidad. Bishop Fox en lo que va de 2021 a la fecha, ha contratado a más de 42 profesionales mexicanos y ha iniciado un programa de becarios con 8 personas hasta marzo de 2022. Revisa las vacantes en sitio y postúlate para hacer una carrera profesional en este ámbito.

