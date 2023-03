Cómo comprar NFT a través de Instagram

Desde hace varios años que el mundo del mercado digital está incorporando cada vez más adeptos, no solo por las ventajas financieras que ofrece, sino también por las posibilidades de compra y venta que presenta, como ocurre por ejemplo con los NFT.

Los NFTs o tokens no fungibles (Non Fungible Token en inglés) son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender.

Los NFT se han vuelto una de las herramientas más populares a la hora de adquirir artículos digitales, y ahora se conoció que en Instagram permitirá la compra de estos artículos desde su aplicación.

Estos artículos digitales utilizan la tecnología de blockchain para identificarse como únicos en todo internet, pueden ser publicados como tales dentro de Instagram usando una función especial que está disponible para todos los usuarios. El requisito básico para ingresar a este “mercado” de NFT es el de sincronizar una billetera virtual a la plataforma.

El usuario deberá introducir información de sus billeteras virtuales (como por ejemplo Coinbase Wallet, Dapper, MetaMask, Phantom, Rainbow, Trust Wallet, entre otras) y luego podrán realizar publicaciones de NFT.

Cada usuario contará con una etiqueta especial en la que se podrá tener una descripción de la imagen, además de mostrar la colección a la que pertenece y su número de serie.

Quienes estén interesados en comprar los artículos digitales deberán encontrar en el Menú de Instagram la opción “Artículos coleccionables digitales”, al que deberán ingresar para iniciar el proceso de compra. En dicho apartado se encontrarán con la opción de Comprar colección debajo de cada artículo que se encuentre en venta.

Finalmente usuarios deberán pulsar el artículo que deseen comprar y serán redirigidos a la página web desde donde podrán hacer la adquisición usando la billetera virtual que eligieron sincronizar.