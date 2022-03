Cómo borrar todos los datos de tu Android antes de venderlo

Sin duda, el celular ya es parte importante de la vida cotidiana de muchos usuarios pues este guarda todo tipo de información, desde contraseñas, cuentas bancarias, fotografías, documentos, etcétera. Prácticamente es como una caja fuerte que siempre está a nuestro alcance.



Y al tener tanta importancia, es necesario que antes de que decidas cambiarlo, ya sea porque lo vas a vender o regalar, borres absolutamente todos los datos que guardas aquí, esto con el fin de que evites alguna exposición desagradable o ser víctima de piratas informáticos.



Afortunadamente existen varios métodos que te permitirán dejar limpio tu smartphone. Muchas veces solo recomiendan reestablecerlo de fábrica, sin embargo, esto no nos da la certeza de que no quedará ningún dato almacenado. Por ello, en Tech Bit te mostramos algunos procedimientos que puedes seguir.

Ojo, es importante que antes de que realices cualquier procedimiento transfieras todos tus datos a tu nuevo celular y que realices una copia de seguridad en la nube, además, asegúrate de recordar todas tus contraseñas. Una vez que hayas seguido estos pasos no habrá vuelta atrás.



Esto es lo primero que debes hacer



NordVPN, el proveedor de servicios de red privada virtual recomienda a los usuarios que antes de hacer un restablecimiento del smartphone se realicen los siguientes pasos con el fin de asegurar que no quede ningún dato almacenado.



En primer lugar, es importante que borres todas las contraseñas guardadas tanto en navegadores como en aplicaciones, además, debes desincronizarlos de las cuentas a las que las tengas asociadas.



Cierra sesión de todas tus cuentas de Google



De igual forma, cierra la sesión de todas tus cuentas de Google. Hacerlo es muy sencillo, solo debes ir a Configuración, después Cuentas, selecciona las cuentas de Google que tengas abiertas y pulsa en Eliminar.



También, es importante que retires tu tarjeta SIM y cualquier tarjeta de almacenamiento externo, esto con el fin de proteger todos los datos que tengas guardados aquí.



Borra los métodos de pago



Asimismo, elimina las tarjetas de pago que tengas asociadas a tu teléfono. Para ello debes ir a la aplicación de Play Store y pulsa la opción de Menú, posteriormente Métodos de pago y Más Ajustes de Pago.



Esto te llevara a una pestaña con la URL pay.google.com, probablemente en este punto atengas que iniciar sesión, si es así, ingresa tus datos. Una vez dentro elije el método de pago que deseas eliminar y pulsa la opción de Eliminar.



Por otra parte, antes de reestablecer tu smartphone, es importante que te asegures de que la opción de protección de restablecimiento de fábrica esté desactivada. De acuerdo con NordVPN, si tu dispositivo Android viene con el sistema operativo 5.0 Lollipop o posterior, tendrá protección de dispositivo Android o protección de restablecimiento de fábrica (FRP).



Para ello deberás desactivarlo, de lo contrario, el nuevo propietario no podrá usar el celular. Estos son los pasos que debes seguir: ve a Configuración, selecciona Cuentas, elije tu cuenta de Google y pulsa la opción de eliminar. Así, cuando el celular se reinicie no tendrás que volver a colocar tu cuenta de Google para volver a utilizarlo.



Como último paso y antes de realizar un restablecimiento de tu smartphone, puedes cifrar tus datos. Este punto es importante ya que como mencionamos anteriormente, un restablecimiento de fábrica no garantiza que ningún dato quede almacenado. Con los datos cifrados, nadie podrá restaurar los datos que estaban en el teléfono, ni podrá acceder a ellos.



Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos;



Ve a configuración y pulsa Seguridad y Ubicación.

Toca en Cifrado y Credenciales.

Elije la opción que dice Cifrar el teléfono



Adicional a esto, puedes crear una capa de seguridad adicional cargando datos basura a tu teléfono. Solo debes cargar algunos archivos que no sean importantes al celular para llenar el almacenamiento interno lo cual hará que la restauración de los datos confidenciales que se hayan cifrado sea prácticamente imposible de descifrar.





Reestablece tu smartphone



Después de haber realizado los puntos anteriores, por fin llegó el momento de reestablecer tu smartphone de fábrica. Con este último punto tu celular quedará listo para dárselo a alguien más.



Ve a Configuración.



Selecciona Opciones de Restablecimiento del Sistema.



Aparecerán cuatro opciones: Reestablecer WiFi, móvil y Bluetooth, así como Reestablecer las preferencias de la aplicación. Elija la última que dice Borrar todos los datos o Restablecimiento de fábrica.



Posteriormente aparecerá un mensaje que advierte que con esa opción se borrarán todos los datos almacenados en el smartphone. Selecciona Borrar todos los datos.



Si tienes alguna configuración de seguridad, se te pedirá que la introduzcas para completar el proceso.



Una vez que termines, el smartphone se reiniciará y comenzarán a salir las preguntas de apertura, las cuales encontraste la primera vez que utilizaste tu celular como el idioma, cuenta, red WiFi, etcétera.



Listo, con ello ya no habrá ningún dato almacenado y tu celular estará listo para que lo utilice el nuevo dueño.

