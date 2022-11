¿Cómo borrar el historial de tu router?

¿Has notado que tu conexión a internet se ralentiza e incluso se te complica mantenerla estable? El historial del router podría ser el problema, y en este caso, bastará con hacer una depuración para solucionar esta complicación, te contamos cómo lo puedes realizar.



¿Qué es un router?



El router, es un dispositivo con una función muy importante en relación con la conexión WiFi, ya que él es quien envía la señal de internet a los dispositivos que se encuentran dentro de su perímetro de control, desde teléfonos, tablets, computadoras, entre otros.



Los dispositivos que se encuentran conectados a internet, conforman una red de área local (LAN), y cuando el módem recibe información de internet, el router se encarga de enviar la señal a todos los dispositivos personales conectados.

De esta manera, podemos decir que el router se encarga de administrar y dirigir los datos de la red, por medio de paquetes que contienen varios tipos de datos.



A veces no identificamos el router porque algunos también son modem, y al poseer varios puertos de salida, además de WiFi, la conexión suele ser más eficiente y fácil de conseguir.



Es por ello, que el buen funcionamiento del router usualmente permite que la navegación en internet sea más sencilla y sobre todo, práctica, por lo tanto, no está de más que conozcas esta solución; si es tu caso lo puedes aplicar, y si no es así, conserva esta información para tu “yo” del futuro.



Identifica el tipo de router que tienes



Los más populares, Router WiFi, pueden integrar antenas por las que manden la información en señales de radio, o también, funcionar mediante cableado.

Small Office, Home Office (SOHO), son los que permiten el acceso a través de una red privada.

El Router tradicional, se conecta mediante cableado y los dispositivos se vinculan por medio del cable Ethernet o conectores USB.

Los Router USB, se conectan a equipos que no tienen tarjeta de red y se vinculan por medio del cable Ethernet.

Roputer ad-hoc, es un router que se conecta a dispositivos por medio de una conexión inalámbrica, que permite compartirla con otros equipos dentro del perímetro.



Conoce la dirección IP de tu router e ingresa al sistema



Lo primero que debes saber, es que varios enrutadores usan la misma dirección predeterminada, que es 192.168.1.1, pero también, podrían usar otras direcciones, por lo tanto, debes identificar esta información para entrar en tu router.



Usualmente la dirección IP se encuentra en una estampa pegada en tu router, pero en caso de que no la localices, realiza la siguiente operación: en el menú de inicio escribe “Sistema” y en cuanto salga el icono, selecciónalo, ahora en la opción de buscar, escribe “ipconfig” y pulsa enter.



De toda la información que estará en pantalla, solo debes identificar la Puerta de enlace predeterminada, donde aparecerá un número, que identificarás por tener un orden similar al de la dirección usual, es decir, 192.168.1.1.



Una vez que tengas el número de dirección IP, abre tu navegador y pon estos dígitos en la parte superior, en donde usualmente escribimos las páginas web, y pulsa enter. Aparecerá una sección para poner las credenciales de inicio de sesión del router.



El formato estará en combinaciones predeterminadas dependiendo el tipo de b, estás suelen ser las establecidas:



admin/admin

1234/1234

admin/1234

1234/admin

password/password

admin/password

root/root

superuser/superuser



En caso de que ninguna te de acceso, debes ponerte en contacto con la compañía que te puso este dispositivo y preguntarles cuál es la combinación para acceder a tu router; cuando tengas esta información, agrégala y entrarás al menú.



¿Cómo borrar el historial del router?



Ya que has ingresado en el sistema de tu router, debes realizar estos 3 pasos para borrar el historial, solo toma en cuenta que, dependiendo de tu router, serán los nombres asignados para cada zona, por lo que pueden manejar diferentes términos.



Busca la opción “Configuración Avanzada” y selecciónala, ahora localiza “Sistema” y da clic sobre ella.

Identifica la opción “Registro del sistema o Registros”, en cuanto la selecciones debe aparecer la opción “Borrar todo” o “Eliminar todo”, pulsa en ella.

En algunos casos, te pedirá confirmar el proceso, da clic en “Aceptar” y finalmente, habrás borrado el historial de tu router.



Con esta sencilla serie de pasos podrás solucionar algunos problemas que esté presentando tu router, recuerda que la acumulación de datos genera que la conexión no se comporte de manera óptima.



Si no los has intentado y consideras que tu navegación en internet se ha ido deteriorando, anímate a probar esta sencilla solución que podría serte de gran ayuda.



