¿Cómo aumentar tu velocidad WiFi?

Tener una velocidad WiFi decente es primordial para realizar todas tus actividades de manera eficaz. Sin embargo, por diversos motivos la señal WiFi puede fallar, ya sea porque hay varios dispositivos conectados, el router no está ubicado en un buen lugar, alguien está robando tu señal, etcétera.



Ante estas situaciones, existen algunas soluciones que permitirán que la señal del WiFi aumente y sin duda mejorarán la velocidad de tu conexión. A continuación, en Tech Bit te presentamos algunos tips que puedes poner en práctica para que ya no tengas que sufrir más con la cobertura de tu red.

Coloca tu router en un lugar céntrico y abierto



Una de las principales razones por las que la señal de tu WiFi puede ir lenta es por el lugar en donde se encuentra colocado el router. Existen barreras físicas como las paredes o el suelo que pueden afectar las señales inalámbricas, por ello será importante que en primera instancia cambies de lugar tu router a un lugar céntrico y abierto.



En este caso, debes asegurarte de colocarlo lejos de paredes u obstáculos que puedan interferir con la señal. Además, lo ideal es que se coloque encima de un mueble que sea alto y no en el suelo ya que esto podría alentar la señal.



De la misma forma, también es importante colocarlo lejos de otros aparatos electrónicos que puedan causar interferencia como microondas, teléfonos inalámbricos, etc. Si no sabe muy bien cuál es el lugar ideal, aplicaciones como CloudCheck o Medidor de señal WiFi pueden ayudarle a elegir la zona óptima para colocar su router, gracias a los mapas de calor que despliegan estas aplicaciones.



Limita el número de dispositivos



Si tienes varios dispositivos conectados, esto puede provocar que se ralentice la velocidad del Internet. Afortunadamente, algunos routers permiten ajustar la calidad de servicio (QoS), el cual permite controlar qué aplicaciones tienen acceso prioritario al ancho de banda de Internet. Si tu router te lo permite, entonces ajústalo para que la señal llegue especialmente a los dispositivos más importantes.



También, es importante que el router esté actualizado con lo último de firmware y controladores. La mayoría de los routers ya se actualizan de manera automática, pero si el tuyo no, entonces puedes ingresar a los ajustes de manera manual para actualizarlo, para ello, deberás ingresar a la app o sitio web de tu proveedor de Internet.



Usa WiFi 2.4 GHz o 5 GHz



Si tu router cuenta con banda dual, entonces debes considerar cuándo debes conectar tus dispositivos a la banda 2.4 GHz o a la de GHz. Cada una de ellas cuenta con cualidades distintas que te servirán para distintos momentos, por ello es importante saber en cuál de ellas debes conectar cada uno de tus dispositivos.



La banda 2.4 GHz tiene más interferencias y menos canales, por ello puede ir más lenta debido a su menor velocidad máxima de conexión, aunque esta puede llegar más lejos con su cobertura.



Por otra parte, la red WiFi 5 GHz tiene menos interferencias, tiene más canales para repartir entre los dispositivos y una mayor velocidad máxima de conexión, por lo que, a simple vista, parece ideal para cualquier dispositivo. Sin embargo, debes saber que esta suele tener problemas para superar obstáculos por lo que su cobertura es menor.



Por esta razón, si trabajas cerca de tu router, entonces lo ideal será que conectes tus dispositivos más importantes a la red WiFi 5 GHz como portátiles o PC, y en la red WiFi 2.4 GHz conecta donde es más importante la cobertura como celulares o tabletas.



Usa repetidores WiFi



Otra opción que tienes para expandir tu red WiFi es mediante un repetidor el cual se conecta al router de tu hogar para mejor el alcance de la señal en puntos donde no llega de manera satisfactoria.



Lo único que tienes que hacer es conectar tu repetidor a tu router y colocarlo en un punto estratégico. Para ello debes considerar algunas cosas, en primera instancia, debes saber que el repetidor debe estar colocado en un punto en donde le llegue bien la señal del router, de lo contrario este no podrá cumplir con su función principal.



Asimismo, trata de evitar colocarlo en zonas muertas pues esto no servirá de nada. Lo mejor de esta alternativa es que solo necesitas de un aparato para poder expandir la señal WiFi.



Tecnología WiFi Mesh



Un dispositivo más moderno y que también está funcionando muy bien para expandir la señal es la Tecnología WiFi Mesh, la cual permite administrar el tráfico de forma inteligente y eficiente. Lo que hacen estos aparatos es que tus dispositivos no los conecta necesariamente a un punto de acceso más próximo sino a aquel que garantice una gestión eficaz del tráfico y un mayor rendimiento.



Esto se puede lograr gracias a los repetidores se comunican entre sí para saber cuál está funcionando correctamente. Esta solución puede implicar un gasto mayor, sin embargo, los resultados son bastante buenos.

