Febrero es el mes del amor y la amistad, por lo que el ambiente cambia rápidamente y motiva a varios usuarios a llevar su lado romántico a la mayor cantidad de aspectos de su vida.

La tecnología no es la excepción, pues ya es posible personalizar tus dispositivos con cada una de las tendencias y temporadas del año. Incluso puedes hacerlo con tus propias apps.

Así que puedes adaptar plataformas como Whatsapp para celebrar el Día de los enamorados. En Tech Bit te decimos cómo hacerlo paso por paso.

Qué es el modo San Valentín en WhatsApp

Con un par de trucos puedes personalizar la app de mensajería de Meta dependiendo de la época del año. Ahora que estamos en febrero, puedes aprovechar para transformarla con la vibra romántica del mes.

Lo primero que debes saber es que el modo San Valentín de WhatsApp no es una función propia de la plataforma. Para activarlo, requieres realizar algunos ajustes manuales e incluso instalar una app externa.

Sin embargo, estos tips te ayudarán a personalizar desde los chats y el teclado hasta su popular ícono.

Cómo activar el modo San Valentín en WhatsApp

Lo primero es cambiar el fondo de tus chats y del teclado. Para ello necesitas buscar en Google o en cualquier plataforma similar dos imágenes, una en formato horizontal, de tu preferencia relacionada con San Valentín.

Ingresa a la app y presiona el menú de los tres puntos que están del lado superior derecho.

Selecciona “Ajustes”, pulsa en el apartado de “Chats” y luego en “Fondo de pantalla”.

Se mostrará la vista predeterminada del chat, así que da clic en “Cambiar” y después en “Mis fotos”.

Busca y da clic en la imagen que descargaste previamente.

En caso de que lo requieras, puedes ajustar la foto en la vista previa. Cuando termines, presiona en “Establecer fondo de pantalla”.

Para cambiar el teclado debes:

Acceder a WhatsApp y abrir cualquier conversación.

y abrir cualquier conversación. Pulsa en el espacio en blanco como si fueras a escribir un mensaje, con ello aparecerá el teclado . Deja presionado el ícono del engranaje.

. Deja presionado el ícono del engranaje. Aparecerá otra ventana. Selecciona “Tema” y luego en el botón de "+" en el apartado “Mis temas”.

Busca y elige la imagen que descargaste previamente para establecerla como fondo para el teclado . Te recomendamos que sea horizontal.

imagen que descargaste previamente para establecerla como para el . Te recomendamos que sea horizontal. Puedes ajustarla como prefieras y cuando esté lista presiona el botón de “Siguiente”.

Ajusta el brillo y pulsa “Listo”.

¿Cómo personalizar el ícono de WhatsApp en modo San Valentín?

Otro truco para adaptar esta app de mensajería al estilo romántico es configurar su ícono. Esta acción requerirá de una plataforma externa que te permite hacer ajustes avanzados en tu pantalla de inicio.

Abre Google Play y descarga Nova Launcher. Cuando termine de instalarse, notarás un par de cambios en tu pantalla principal.

Busca en Google u otra plataforma similar una imagen relacionada a San Valentín , de preferencia en formato PNG, es decir, con el fondo transparente.

similar una imagen relacionada a , de preferencia en formato PNG, es decir, con el fondo transparente. Accede a Nova Launcher y deja presionado el ícono de WhatsApp hasta que se muestre un menú.

hasta que se muestre un menú. Selecciona “Editar” y después “Fotos”. En tus archivos, elige la imagen que descargaste previamente.

Realiza los últimos ajustes y presiona “Listo”.

Es importante saber que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería.

