Cisco: profesionales, ya preparados para un trabajo híbrido

El confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 cambió distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Las actividades que antes se realizaban de manera presencial ahora se pueden realizar de manera híbrida. Y este nuevo estilo de vida ha impactado de distintas formas a la sociedad.



Unas de las principales actividades que cambió fue la forma de trabajar. Con la pandemia, los empleados ahora debían trabajar de forma remota, en donde tenían que adaptar un espacio de su casa para convertirlo en su nueva oficina. Y aunque al principio fue difícil, con el paso del tiempo, trabajar de esta manera fue benéfica para sus vidas.



Cisco en su estudio “Employees are ready for hybrid work, are you?” dio a conocer el impacto que ha tenido esta nueva modalidad en la población trabajadora. Debido a que el proceso de adaptación fue bastante acelerado, los empleados comenzaron a adquirir mayor conocimiento y diferentes tipos de habilidades que los beneficiaron tanto a nivel personal como laboral.

Para realizar este estudio, Cisco entrevistó a más de 28 mil personas de 27 países distintos, en donde se incluye a México. Algunos aspectos a destacar de este informe es que los empleados mejoraron su vida personal, ahorraron tiempo y dinero, tuvieron una mejora en el bienestar social, emocional, mental y físico, así como la mejora en el ambiente en el espacio de trabajo.



Beneficios del trabajo híbrido



De acuerdo con Cisco, muchos aspectos mejoraron a nivel personal para los empleados. De acuerdo con los resultados del estudio, el 77.9% de las personas encuestadas dio a conocer que su vida personal ha mejorado. 82.2% de los encuestados son más felices y 78.9% mejoraron su balance de vida.



Algunas de las razones por las que hubo mejoras en su vida personal fue porque los horarios se volvieron más flexibles (62%), mientras que otros redujeron su tiempo de traslado (52.9%). Ante esto, vale la pena destacar que, gracias al trabajo remoto, muchos empleados ahorraron tiempo.



Según datos del estudio de Cisco, el 64.2% ahorró más de cuatro horas a la semana, mientras que un 25.8% ahorró más de ocho horas a la semana. Este tiempo ahorrado se debió principalmente a que ya no había necesidad de desplazarse hasta la oficina y se eliminaron las interacciones en este espacio de trabajo.



Por otra parte, este tiempo que ahorraron los trabajadores, el 44.5% lo invirtió en otras actividades en compañía de familiares, amigos y mascotas.



Además de tiempo, también hubo un ahorro de dinero. 76.3% de los usuarios encuestados ahorraron dinero en los últimos 12 meses, lo cual aumentó el ingreso en un 14.5%. Este ahorro se produjo porque el 86.6% de los encuestados ya no tuvo que gastar en transportación, 74% en comida y entretenimiento fuera de casa y 57.4% en actividades sociales limitadas.



Por otra parte, cabe destacar que hubo muchos aspectos que mejoraron tanto sociales, así como emocionales, mentales y físicos por parte de los trabajadores. De acuerdo con Cisco, las relaciones de los empleados han mejorado un 73.7% con su familia y un 50.7% con los amigos. Además, la mayoría de los trabajadores se siente más seguro debido a la mayor estima y confianza que les proporcionan otros.



En cuanto a la mejora del bienestar mental, hubo un crecimiento del 68.3% y un crecimiento emocional del 56.7%, además el 54.7% de los encuestados dieron a conocer que los niveles de estrés han disminuido. Las principales razones son porque el 28.8 siente el ambiente de trabajo con menos presión, el 27.4% considera que hay mayor flexibilidad y el 24% tiene más tiempo para relaciones personales.



En el caso específico de México, el 25.2% tiene un lugar de trabajo más relajado y con menos presión. El 23.3% tiene mayor tiempo para dedicar a las relaciones personales y el 24.2% tiene mayor flexibilidad.



Por otra parte, el bienestar físico también incremento, ya que el 61.8% de los encuestados aseguraron que el trabajo híbrido ha mejorado su estado físico. El 68.1% come más saludabble, el 70.6% se ejercita más y el 67.9% tiene mejor presencia física.



Consejos para aprovechar el trabajo remoto o híbrido



Omar Peláez, arquitecto de colaboración de Cisco México dio a conocer algunos consejos para aprovechar el trabajo híbrido. En primera instancia, debido a la importancia que tiene la conectividad en esta modalidad de trabajo, ha aconsejado proveer la conectividad adecuada para un trabajo efectivo.



De acuerdo con el estudio de Cisco, 61.6% tiene problemas de conectividad de manera regular, además 84.3% de la infraestructura de red es esencial para proveer una experiencia similar a la oficina. Esto podría llegar a afectar de cierta manera la productividad de los empleados debido a la pérdida de tiempo por la falta de conectividad.



Sin embargo, el 67.9% de las empresas tienen la infraestructura adecuada para un trabajo efectivo.



Otro de los aspectos que se deben cuidar es la ciberseguridad, pues con la pandemia el riesgo de sufrir algún ciberataque aumentó considerablemente después del confinamiento. Según los resultados del estudio de Cisco, el 77.6% de las empresas siente que la seguridad es necesaria. Mientras que el 67.5% piensa que los lideres de negocio están familiarizados con los riesgos de ciberseguridad.



Por su parte, el 64.9% piensa que su organización actual tiene las capacidades para enfrentar ciberataques y el 61.9% piensa que todos los empleados en su empresa entienden los riesgos del trabajo híbrido.



Finalmente, dio a conocer la importancia que tenía la cultura de la compañía para el éxito del trabajo híbrido, ya que la confianza sigue siendo frágil. El 70.5% de los encuestados creen que su jefe confía en ellos cuando se trabaja de manera remota y solo el 58.9% cree que sus colegas son confiables para trabajar remotamente.



En otros casos, los trabajadores remotos se han enfrentado a problemas que hace que se enganchen con colegas o con la misma compañía. Por ello, resaltaron que el 73.2% de las compañías debían repensar en la cultura y forma de pensar para hacer un trabajo híbrido más inclusivo.

