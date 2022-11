Certificación IP68: ¿Qué es y cómo protege tu smartphone?

La tecnología siempre está en constante cambio, el descubrimiento de “algo” significa el escalón de su futuro sucesor, la evolución de las protecciones contra el polvo y el agua de los smartphones, en concreto, la certificación IP68, es un nítido ejemplo de esto.



La apuesta tecnológica continúa creciendo y parece como si se tratará de un bucle tecnológico, en donde lo que solía parecernos novedoso, ya no es tan común, e incluso en muchos casos, obsoleto.



¿Quién no ha escuchado alguna vez la famosa frase “mételo en arroz”? Se sabe que el agua en un smartphone supone cierto riesgo que se refleja en el funcionamiento del dispositivo en mayor o menor medida, dependiendo de cada teléfono.

Las certificaciones IP y su avance tecnológico



Las certificaciones IP (Internacional Protec) llegaron para quedarse y evolucionar junto con los dispositivos móviles, superando las limitaciones que un smartphone tenía en el pasado.



En la actualidad, la gran mayoría de los dispositivos suelen tener este tipo de protección, y el código numérico, que es un elemento variable, determinará el grado de especialización y protección para el celular.



Cada cifra de esta certificación tiene un significado, de manera que, si tuvieras un dispositivo con certificación IP65, por ejemplo, encontrarías que la cifra “6” refiere a la protección contra el polvo, y “5” corresponde a la protección contra el agua.



Como notarás, cada certificación IP se conforma de dos cifras, en donde una de ellas suele ser inferior a la otra, pero esto no es un punto crucial, ya que tienen diferentes escalas de medición.



A mayor protección IP, mayor seguridad contra accidentes



El nivel de protección para cuerpos extraños de un smartphone, ya no es considerado un “plus” o una característica adicional por la que deberías de pagar, se trata de practicidad y sobre todo, seguridad.



El agua está presente en múltiples aspectos de la vida, como en las actividades que realizamos de forma cotidiana, desde bañarse, nadar, e incluso, uno de sus usos más indispensables: beberla.



Justamente en el desarrollo de las actividades más convencionales, pueden ocurrir accidentes, desde derramar un vaso de agua en el celular, hasta tirarlo por error al escusado.



Otro elemento importante a considerar es la lluvia, ya que, aunque llevemos nuestro dispositivo en una bolsa, mochila o bolsillos de la ropa, el uso del celular se ha vuelto tan indispensable, que tener la necesidad de sacarlo no suena descabellado.



Certificación IP68: opción segura para evitar riesgos



Considera que invertir un poco más a la larga puede ser una gran inversión ante los imprevistos de la vida, en el mercado actual la certificación IP68 es la apuesta tecnológica del momento.



A pesar de que no es la más actualizada (pues también tenemos la IP69K) si es la certificación que se encuentra en la mayoría de los dispositivos de gama alta, aunado ello, la confiabilidad de esta certificación es bastante elevada.



IP68 refiere que su protección es de nivel 6 contra el polvo y nivel 8 contra el agua, por lo tanto, garantiza que, a pesar de estar en contacto con el agua, este líquido no entrará en el smartphone. Todo lo que esté por debajo de esta certificación implica en cierta medida, un riesgo.



No es a prueba de agua, pero ¿le cayó agua?



En algún momento todos hemos vivido una situación como esta, si tu dispositivo no cuenta con una protección contra el agua, el primer paso a seguir será quitarle la pila, si es que el modelo de tu smartphone te lo permite, también debes extraer tarjetas SIM y Micro SD.



Con ayuda de un paño o papel, retira todo el exceso de agua, siendo cuidadoso con los bordes y ranuras, finalmente, puedes apoyarte de una secadora, manteniendo una distancia considerable entre ambos aparatos.



Y ¿por qué no? Introduce tu smartphone en una generosa cantidad de arroz y déjalo reposar 24 horas. Recuerda que lo único que jamás debes hacer es intentar prender de forma inmediata tu dispositivo tras estar en contacto con el agua.



¿Cómo identificar la certificación de un smartphone?



Es importante que tomes en cuenta que aquellos dispositivos con garantías contra salpicaduras, no son equivalentes a los smartphones contra agua, y por lo tanto, no hay seguridad de que se mantengan intactos al entrar en contacto con este líquido.



Si estás por comprar un nuevo smartphone, bastará con que le preguntes al asesor de ventas por la certificación IP del equipo para que él te refiera esos datos, también lo puedes localizar en la ficha técnica del equipo.



En la actualidad, también existen algunas aplicaciones que analizan la integridad de la certificación IP de tu smartphone, como Water Resistance Tester.



