Captura la velocidad de la Fórmula 1 con tu cámara digital o smartphone

Texto escrito por Luis Licona, Embajador de Sigma Photo en México



La Fórmula 1 está por comenzar, y para algunos aficionados a los deportes éste es sin duda uno de los eventos más esperados del año. Si asistes, seguramente querrás capturar y compartir varios de esos momentos en tus redes sociales con tus amigos y seguidores.



Es por ello que, Luis Licona, embajador de Sigma Photo en México, compartió con Tech Bit comparte algunos consejos que te ayudarán a tomar fotografías como todo un profesional desde gradas, ya sea con tu teléfono inteligente o con una cámara digital:

Ajusta parámetros



Si tienes conocimientos en fotografía te será más fácil trabajar en el modo manual y ajustar todos los parámetros.



Si no es así, te recomiendo los modos de disparo semiautomáticos: prioridad a la velocidad, que podrás identificar por las siglas "Tv o S", y prioridad de diafragma que lo encuentras al igual que el anterior en el dial de modos de disparo de tu cámara como “Av o A”.





Escoge el ISO adecuado para fotografía de acción



Éste estará́ determinado por la cantidad de luz que tengamos en el momento, pero como guía te recomiendo que uses ISO bajo, por ejemplo 100-200 si tenemos un sol pleno, pero si ese día está nublado te recomiendo ISO 400-800.



Congela el auto en movimiento



Te recomiendo usar una velocidad de 1/800 o 1/600, así tendrás al auto congelado pero las llantas estarán circulando y darás la sensación de movimiento en la fotografía.



Utiliza siempre modo de enfoque AF-C o AI Servo - dependiendo la marca de tu cámara – para conseguir que el lente siempre enfoque al auto en movimiento durante el seguimiento que haces sobre él.





Regula la cantidad de luz de la exposición



Si estamos en modo manual, tendremos que compensar con el diafragma adecuado. Si optamos por utilizar un modo semiautomático utiliza "Tv o V" y la cámara automáticamente lo hará.



Haz un barrido de fondo



Consiste en disparar en velocidades muy bajas haciendo un seguimiento paralelo al auto con nuestra cámara y cuerpo para lograr difuminar el fondo y que el auto quede nítido.



Este efecto es muy bueno ya que le damos mucho dinamismo a nuestra fotografía. Hay que practicarlo mucho para irlo dominando y evitar fotos trepidadas por el movimiento que realizamos. Tu punto de enfoque sitúalo en la parte media de tu encuadre para asegurar la mayor nitidez posible en la foto.



No olvides recargar la batería o llevar una power bank



Recuerda que es muy importante que no te quedes sin energía, por lo que recuerda llevar pilas extra o una power bank para recargar tu cámara o tu teléfono, así como una tarjeta con suficiente capacidad para que no te quedes sin espacio o en su caso lleva más de una con buena capacidad, por ejemplo, de 64 Gb para arriba.



Captura la esencia de los autos: dispara en modo ráfaga y así tendrás más posibilidad de capturar una mejor fotografía.



