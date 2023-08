Bumble, la aplicación de citas más popular del momento, dio a conocer nuevas funciones para su versión premium. Se trata de una opción que le permitirá a las usuarias (quienes son las que dan el primer paso) a tener una experiencia más personalizada en Bumble Date.

Si quieres saber de qué se trata, en Tech Bit te contamos.

Matches más compatibles

Entre las innovaciones, se han añadido características adicionales a Best Bees, el cual “aprovecha el aprendizaje automático basado en las preferencias y matches anteriores para presentar diariamente una curación de cuatro perfiles compatibles”, señala Bumble en su comunicado.

Los Best Bees es una buena herramienta para Bumble ya que con ella los usuarios pueden encontrar a personas con las que posiblemente pueden crear una buena conexión para tener una cita.

Y aunque todos los usuarios tienen la posibilidad de ver a sus Best Bees, solo los que cuentan con la versión Premium, tienen la posibilidad de ver una gran cantidad de Best Bees cada semana y dar me gusta a todos ellos, a comparación de los que cuentan con una versión estándar y solo pueden dar un Me gusta por semana.

Además de lo anterior, lo miembros Premium ahora podrán ver a sus Best Bees en una sección especial llamada Conexiones con las que tendrán un acceso más directo a sus posibles candidatos para una cita.

Ante ello, Bumble señala en su comunicado que “encontró que las mujeres eran 1.5X más propensas a hacer match con sus Best Bees después de darles Me gusta, y 5X más propensas a deslizar a la derecha con una Best Bee”.

Otras novedades de Bumble

Bumble también ha lanzado dos actualizaciones más a su plataforma. La primera se trata de una característica llamada Revisa Antes de Enviar, la cual le ayuda a los usuarios a “crear una experiencia más amable en Bumble al momento de enviar un Cumplido”, señaló la plataforma en su comunicado.

Con ello, Bumble busca eliminar aquel lenguaje tóxico que se disfrazan de “cumplidos” y pueden afectar a la persona que lo está recibiendo. Esta caracteriza funciona con un programa automático que detecta el lenguaje potencialmente dañino y le pide al creador que revise el mensaje antes de enviarlo.

Por otro lado, también Bumble agregó una nueva característica que le muestra a los usuarios los intereses que comparte con una persona. Esto se muestra en la parte superior del perfil y con ello la app de citas espera que se forme un potencial match con mayor rapidez.

