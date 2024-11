El Buen Fin está a la vuelta de la esquina y para aprovechar todas las ofertas que llegan, es necesario utilizar todos los recursos que están en nuestras manos para realizar las compras de manera oportuno.

Por ejemplo, puedes utilizar tu bocina inteligente para realizar tus compras en este evento. Sin embargo, es importante que tomes las precauciones necesarias para evitar que tu seguridad se vea afectada.

Para ello, Udemy, la plataforma de aprendizaje en línea y Diego Barrientos, instructor de la marca, brindan algunos consejos que pueden seguir los usuarios para realizar sus compras de manera segura a través de bocinas inteligentes.

Imagen: EL UNIVERSAL

Leer también: A quiénes no cobrará la CFE el recibo de luz en noviembre

Consejos para realizar compras seguras en el Buen Fin

1. Asegura tu bocina con el método “singing” o contraseña cantada en tu red wifi. Puedes usar las primeras letras de cada palabra de tu canción favorita.

De acuerdo con el especialista, es importante “no utilizar como contraseñas palabras que puedan figurar en un diccionario de cualquier idioma, y que usualmente tenga más de 15 caracteres”

También señala que la configuración del enrutador wifi debe tener como mínimo seguridad WPA2.

Foto: Freepik

2. Aleja tu asistente de voz de Smart TVs, equipos de audio o radios y ventanas que den al exterior. Para ello, puedes “ensordecer” tu asistente con cualquier material absorbente de ondas sonoras, o una cinta adhesiva fina delante del orificio del micrófono.

Esto debido a que se han detectado casos en los que el altavoz realiza compras automáticas al escuchar comerciales o palabras mal intencionadas.

3. No dictes ningún comando de voz frente a desconocidos. Esto con el fin de evitar que alguna persona ajena grabe tu voz para después imitarla con un software de edición de sonido, e impedir que le dicte órdenes a tu bocina inteligente que tú no has dicho.

Foto: Unsplash

Este punto es importante considerarlo ya que actualmente se puede clonar la voz de una persona con uno o dos minutos grabados con ayuda de la inteligencia artificial.

“Hoy más que nunca es imperativo no dictar comandos de voz a un asistente en voz alta y mucho menos en presencia de extraños”, señala el experto.

4. Con relación al punto anterior, puedes realizar pruebas con alguien de confianza para verificar que tu bocina inteligente solo ejecute las órdenes que lleguen de tu propia voz.

Para que esto suceda, configura la opción “voice match” o el “voice code” de 4 dígitos de Alexa en el Echo de Amazon.

Foto: Freepik

5. Utiliza solamente el cargador original de tu asistente de voz. De acuerdo con Udemy y el especialista, existen fuentes de carga USB maliciosas que contienen código oculto que puede inyectarse en el asistente de voz mediante el cable de datos o alimentación USB y darle directivas de compra fraudulentas. Por ello, lo mejor es usar su fuente de carga original.

Es importante seguir estos consejos si este Buen Fin aprovecharás las ofertas con ayuda de tu altavoz inteligente.

Leer también: Beca Benito Juárez: ¿te pueden dar de baja si no cobras el apoyo?