Bill Gates; ni el metaverso ni la web3, las IA cambiarán al mundo

Aunque Web3 y el metaverso como tecnologías emergentes tienen muchos potenciales, muchos aún se muestran escépticos acerca de ellos en cuanto a la base no regulada sobre la que se construyen.



Recientemente, en su undécima edición de Ask Me Anything (AMA) en la plataforma Reddit, el cofundador de Microsoft, multimillonario, magnate de los negocios estadounidense y filántropo, Bill Gates, un dio su opinión sobre Web3 y el metaverso, minimizando su crecimiento, al señalar que su tecnología no es “revolucionaria”.

¿Qué tecnología actual tiene el potencial del Internet en el 2000?



Respondiendo a una pregunta de un usuario de Reddit sobre qué tecnología actual tiene el potencial que tuvo Internet en el año 2000.



"Hola Bill. Hace muchos años, creo que alrededor del año 2000, te escuché decir algo en la televisión como: “La gente está sobreestimando enormemente cómo será Internet en 5 años y subestimando enormemente cómo será en 10 años. ¿Hay algún cambio tecnológico gigantesco en una etapa similar en este momento? Cualquier cambio tecnológico, no necesariamente Internet”, preguntó el Redditor.



Bill Gates respondió, expresando su optimismo sobre cómo la IA es la respuesta más precisa a la pregunta, minimizando otras tecnologías como la criptografía y el metaverso.





“La IA es la más grande. No creo que Web3 fuera tan grande o que las cosas del metaverso por sí solas fueran revolucionarias, pero la IA es bastante revolucionaria”.



Otro usuario indagó más en el tema le preguntó sobre la inteligencia artificial generativa que se usa en motores como DALL-E 2, Stable Diffusion o ChatGPT, a lo que Gates siguió mostrando su entusiasmo en dicho tema.



“Estoy bastante impresionado con el ritmo de mejora de estas IA. Creo que tendrán un impacto enorme. Pensándolo en el contexto de la Fundación Gates, queremos tener tutores que ayuden a los niños a aprender matemáticas y mantener su interés. Queremos ayuda médica para la gente de África que no puede acceder a un médico. Sigo trabajando con Microsoft, así que estoy siguiendo esto muy de cerca”.



Bill Gates, Microsoft y Web3



A finales de 2021, Gates predijo que la mayoría de las reuniones virtuales pasarían de plataformas 2D como Zoom y Teams al metaverso dentro de dos o tres años.

De igual manera, agregó que estaba impresionado por cómo la tecnología VR mejora la experiencia de las reuniones remotas.



Además, Gates no ha sido un fanático de la Web3 actual, rodeada solo de efectivo, criptografía y NFT, al señalar que están "100% basadas en la teoría del tonto mayor ".



No obstante, eso no quiere decir que no esté interesado en el desarrollo de estas tecnologías, ya que Microsoft, empresa con la que todavía está involucrado, se ha estado acercando al metaverso.





De hecho, en 2022, Microsoft fue una de las 35 empresas junto con Meta, Sony y Alibaba en fundar el Metaverse Standards Forum. La idea es coordinar la cooperación para un “metaverso abierto e inclusivo”.



De igual manera, el consorcio también ha estado trabajando en las reuniones virtuales, haciendo que sus aplicaciones de reuniones estén disponibles en dispositivos Meta.

