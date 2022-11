Así puedes obtener una copia de tu acta de nacimiento por Internet

La pandemia del COVID-19, marcó un antes y un después en la forma de realizar algunos trámites, ya que el gobierno de México, a fin de evitar aglomeraciones en diversas dependencias, habilitó el trámite de diferentes documentos en línea, y el acta de nacimiento, no se quedó atrás.



Este documento, que da certeza legal a las personas, reformuló su esquema nacional desde el 2018, basándose en criterios jurídicos actualizados, surgiendo así, el nuevo formato único del acta de nacimiento.



La apuesta por la digitalización de los servicios que ofrece el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha traído múltiples beneficios, entre ellos, el obtener copias certificadas de actas de matrimonio, defunción y nacimiento.

Realizar cualquiera de estos procesos es posible con el apoyo de un dispositivo conectado a Internet, dentro o fuera del país, las 24 horas del día, los 365 días del año, y desde luego, agregando cierta información que te permitirá identificarte ante el sistema.



Este tipo de trámites se encuentran en la página oficial del Gobierno de México, en el apartado “Acta de Nacimiento”. En Tech Bit te explicamos paso a paso, las acciones a ejecutar para que realices este trámite desde la tranquilidad de tu casa y desde Internet.



Información necesaria para tramitar una copia del acta de nacimiento



Primero lo primero, aunque esté proceso no implica mayor grado de dificultad, y seguro podrás realizar todos los pasos sin problema, es importante que cuentes con los siguientes datos para que no te atores en el proceso.



Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Sexo

Datos de filiación (nombre completo de madre, padre o persona que te registro)



¿Cuánto cuesta una copia certificada del acta de nacimiento en línea?



El costo de una copia certificada del acta de nacimiento varía dependiendo de la entidad, en el caso de la CDMX es de 81 pesos, y es el mismo precio si se efectúa en línea (con tarjeta de crédito o débito), o en los kioscos de la Tesorería. Si deseas conocer el precio de un Estado en particular, da clic aquí.



Para quienes prefieran realizar el pago de forma física, también es posible hacerlo como pago referenciado, no obstante, para realizarlo de esta forma, es necesario contar con impresora para imprimir el formato de pago, el cual, se debe pagar en donde señala la página.



Cómo obtener una copia certificada del acta de nacimiento online



Lo primero que debes hacer, es ingresar a este link, una vez que estés en esa página, ingresa tu CURP, da clic en el recuadro “No soy un robot”, y después, en el botón “Buscar”.



Posteriormente, tendrás que ingresar los datos de tu padre, madre o de la persona que te registró (estos aparecen como datos de filiación en tu acta de nacimiento). Al finalizar da clic en “Continuar”.



Te aparecerá la vista previa de tu acta, tendrás que leer cuidadosamente todos los datos, de ser correctos, pulsa en “Confirmar y continuar”.



Ahora debes elegir una de las opciones de tu método de pago:



Pago en línea con cargo a tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard).



A través del formato de pago del estado, dentro del territorio nacional, con el cual puedes acudir a pagar en ventanillas bancarias o tiendas de conveniencia.



Confirma la opción que más te convenga y al finalizar, selecciona el botón “Confirmar forma de pago”.



Introduce los datos solicitados para generar la línea de captura, es decir, la información correspondiente a la persona que realizará el pago, después de llenar todos los campos, pulsa el botón “Confirmar”.



Te aparecerá una ventana emergente con un folio, anótalo o toma una captura, y nuevamente pulsa el botón “Confirmar”.



Selecciona el botón “Proceder al pago” que aparecerá en la pantalla, y rellena todos los datos correspondientes a tu forma de pago, al finalizar, selecciona “Pagar”, no olvides que es recomendable leer antes el aviso de privacidad, que se encuentra arriba de esta opción.



El último paso es confirmar las copias requeridas, no olvides que el costo por copia (de las actas registradas en la CDMX) es de 81 pesos en la CDMX.



Este tipo de copias cuentan con un código QR que permite identificar que están certificadas, lo que se visualiza en la parte superior del documento, y al hacer la lectura de dicho código, en automático nos dirige al Sistema de Información del Registro Civil, lo que confirma que esta acta tiene total validez, así como una original.



No olvides que en la página donde iniciaste el trámite para generar la copia del acta de nacimiento, también puedes consultar el estatus de pago de tu acta, la validez de este documento, así como los costos por entidad federativa.



