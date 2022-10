Así puedes crear apps portables y usarlas en Windows con una USB

Quizá, en alguna ocasión te topaste con la situación de querer utilizar una de tus aplicaciones favoritas en otra computadora, sin embargo, no pudiste lograrlo porque debías instalarla en el dispositivo, algo que quizá no podías hacer porque el equipo le pertenecía a alguien más.



Sin embargo, ese problema tiene solución, ya que puedes crear aplicaciones portables para que las lleves en tu USB y las puedas ejecutar en cualquier equipo. Esto te brindará mayor comodidad y permitirá que ocupes tus programas de manera más rápida, ya que no tendrás que esperar a instalar las aplicaciones.



Hacerlo es más sencillo de lo que crees, para ello necesitaremos un software llamado PortableApps, el cual es un proyecto de Mozilla Firefox y el cual resguarda hasta más de 400 apps portables y las cuales funcionan en cualquier ordenador Windows con ayuda de una USB.

La interfaz de esta app es muy intuitiva por lo que no será un problema aprender a usarla. A continuación, en Tech Bit te enseñaremos a instalarla y usarla.



Instala PortableApps



Lo primero que deberás hacer es descargar la aplicación de PortableApps en tu computadora. Para ello deberás ingresar al sitio web de la app (portableapps.com) y dar clic en el botón verde que dice Download from PortableApps.com.



Cuando esté descargada la aplicación, deberás conectar la USB a tu computadora. Te recomendamos que esté vacía o que todos los archivos tengan un respaldo de seguridad.



El siguiente paso será instalar la aplicación, debes seguir todos los pasos que aparecen en la pantalla, en un punto llegará la opción que dice Portable - Instalar en un dispositivo portable, marca esa opción y elige la unidad USB en la que quieres instalar la app.



Ahora, marca Ejecutar PortableApps.com Platform y así te abrirá el programa de forma automática. En este punto ya podrás ocuparla.



¿Cómo usar PortableApps?



Cuando hayas abierto la aplicación, verás un listado con todas las aplicaciones que puedes instalar en la USB. Ve cada una y elige aquellas que necesites (posteriormente podrás añadir más si así lo requieres). Una vez que tengas los programas seleccionados, pulsa en Siguiente.



En ese momento se van a ir descargando las aplicaciones que hayas elegido. La instalación no será automática, para ello deberás ir confirmando la instalación de las aplicaciones una por una.



Cuando la instalación haya concluido, verás en la parte central de la interfaz de PortableApps todo lo que se ha instalado por categorías. Además, en la parte inferior habrá un indicador de capacidad total y la que hay disponible en la memoria, así como un botón para cerrar la app cuando ya no la ocupes.



Para usar las aplicaciones instaladas, pulsa en la unidad USB la opción de Start.exe. Con ello, se arrancará la aplicación de PortableApps y desde el menú podrás acceder a la app que deseas ocupar de manera portable.



Así de sencillo. Ahora podrás llevar todas tus apps favoritas a cualquier parte que vayas.

