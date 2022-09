Aprende a utilizar el gestor de descargas de Telegram

En los últimos años, Telegram se ha convertido en una de las principales competencias de WhatsApp debido a todos los beneficios que esta aplicación ofrece. Algunos de ellos son la protección del usuario, la diversidad de archivos que puedes enviar y descargar sin importar el tamaño, la existencia de chats secretos, la capacidad de los usuarios para crear grupos, etcétera.



Sus beneficios son variados. Y uno de ellos, que quizá aún no sabes cómo usarlo o aún no lo encuentras es su gestor de descargas, el cual te permitirá administrar todo lo que has descargado desde la aplicación de Telegram.



Si quieres saber cómo usarlo a la perfección en Tech Bit te mostramos. Solo debes seguir unos sencillos pasos para lograrlo.

Gestor de descargas en Telegram de escritorio



Si utilizas Telegram desde tu computadora, entonces deberás seguir los siguientes pasos para abrir el gestor de descargas.



Pulsa las cuatro rayas verticales que aparecen en la parte superior izquierda de Telegram Desktop.

Posteriormente haz clic en la opción de Configuración.

Ve hacia la opción que dice Avanzado.

Ahí aparecerá Descargas, entra ahí y verás una larga lista de todas las descargas que realizaste de la app. Ahí mismo te aparece la opción de buscar alguna descarga por su nombre.



Como puedes ver, abrir el gestor de descargas de Telegram Desktop es muy fácil y así podrás administrar o encontrar algunas de las descargas que has realizado desde aquí.

Gestor de descargas en Telegram móvil



Si en tu caso utilizas Telegram desde tu celular, entonces deberás seguir las siguientes instrucciones para lograr abrir el gestor de descargas. Dichas instrucciones son las mismas en caso de que utilices Android o iOS;



Abre la aplicación de Telegram en tu celular y presiona el botón de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha.

Ahí aparecerán varias pestañas, tales como Chat, Medios, Enlaces,Archivos y Descargas, presiona esta última opción.

Aquí es donde encontrarás todos los archivos que descargaste a través de Telegram.



Como puedes ver, tampoco es complicado entrar al gestor de descargas. Con esta herramienta ahora será más fácil tener un control de tus descargas sin perder ninguna, además, cuando tengas la necesidad de buscar alguna de tus descargas puedes hacerlo directamente desde aquí.

