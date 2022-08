Aprende a usar el dictado de voz para escribir en Google Docs

Google Docs se ha convertido en una de las herramientas favoritas de los usuarios debido a todas las bondades que ofrece este procesador de texto. En él puedes escribir textos, agregar imágenes, tablas, dibujos, descargarlo en varios tipos de formatos, etcétera, las opciones son variadas.



Pero una de las herramientas que quizá no conocías y la cual te permitirá sacarle el mayor provecho a Google Docs es el “dictado por voz”. Con él podrás ahorrar muchísimo tiempo al momento de redactar cualquier tipo de documento ya que no será necesario utilizar el teclado en ningún momento.



Y, lo mejor, es que no tienes que descargar nada o utilizar aplicaciones de terceros ya que esta opción la puedes activar dentro de la app de Docs. Utilizarlo es realmente sencillo, sin embargo, en Tech Bit te daremos a conocer todos los pasos que debes seguir para aprovechar al máximo esta herramienta.

Cómo usar el dictado por voz de Google Docs



Antes de usar esta herramienta, lo primero que necesitas es tener una cuenta de Google para que puedas usar Drive, el cual es el servicio de alojamiento de archivos en donde podrás encontrar hojas de cálculo, diapositivas para presentaciones, formularios y, por supuesto, documentos para texto.



Si ya tienes una cuenta, lo único que deberás hacer es abrir Drive y posteriormente un Documento de Google. Puedes abrir una hoja en blanco o bien, puedes elegir alguna de las plantillas que te ofrece esta herramienta.



Una vez que estés dentro del documento, deberás pulsar el apartado que dice Herramienta, el cual encontrarás en la parte superior del documento. Ahí aparecerá una lista de opciones, elige la que dice Escribir por voz. Otra forma de activar esta opción también es presionando las teclas de Control + Shift + S al mismo tiempo.



Para que el dictado por voz funcione correctamente, hay que darle permiso al navegador para que acceda al micrófono del equipo. Si no tienes activada esta opción, cuando intentes usar el micrófono, en la parte superior aparecerá un cuadro de texto que dice “docs.google.com quiere usar el micrófono”, presiona en Permitir.



Si ya lo tienes activado, entonces inmediatamente te permitirá usar el micrófono sin ningún problema. Ahora solo tienes que empezar a hablar para que en el documento se escriban las palabras que deseas, es importante que hables fuerte y claro para que todo se escriba de manera correcta.



Además, esta función está disponible en varios idiomas, por lo que si necesitas escribir un texto en un idioma diferente, solo tendrás que ir al cuadro en donde dice Español, ahí se abrirá una lista de idiomas, elige el que necesites.



Comandos de la función Escribir por voz



Es importante que antes de comenzar a utilizar la función de Escribir por voz de Google Docs, conozcas los comandos con los que funciona esta herramienta para que tus textos tengan un formato correcto y no tengas que editarlos posteriormente. Todos los comandos puedes encontrarlos en la página oficial de Soporte de Google, pero aquí te dejamos algunos de los más importantes;



Seleccionar texto: Para seleccionar el texto o una parte del texto, dí estos comandos:

Seleccionar [palabra o frase]

Seleccionar todo

Seleccionar todo el texto con formato similar

Seleccionar elemento de la lista

Seleccionar párrafo

Seleccionar el último párrafo

Seleccionar palabra

Anular la selección

No seleccionar

No seleccionar nada



Darle formato al texto: Para dar formato a un documento debes decir alguno de estos comandos;

Negrita

Cursiva

Tachar

Mayúscula

Minúscula

Color del texto [color]

Color del resaltado [color]

Eliminar resaltado

Quitar color de fondo

Disminuir el tamaño de la fuente

Aumentar el tamaño de la fuente



Editar el documento: Para editar el documento sigue alguno de estos comandos:

Copiar

Pegar

Eliminar

Copiar vínculo

Eliminar vínculo

Insertar pie de página

Insertar comentario



Añadir o editar tablas: Para añadir o editar una tabla debes seguir estos comandos;

Insertar tabla

Insertar fila

Insertar columna

Eliminar columna

Eliminar fila

Eliminar tabla

Salir de la tabla



Cómo detener el dictado por voz: Para suspender el dictado de voz solo debes decir “Detener entrada de voz”



Cómo reanudar el dictado por voz: Para reanudar el dictado por voz solo di “Reanudar”. Para mover el cursor al final de una palabra o frase específica di “Reanudar con [palabra o frase]”.

