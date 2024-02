Las fotos nos permiten captar momentos únicos e importantes en nuestra vida, también nos ayudan a recordar el pasado y descubrir cómo han cambiado las cosas.

Sin embargo, no todo es felicidad. Entre tus archivos, probablemente haya imágenes con memorias que desees olvidar o, bien, que te produzcan sentimientos negativos al verlas.

Si tienes los recuerdos de tu ex almacenados en Google Fotos y no quieres que se muestren cada vez que usas la plataforma, hay un truco que puedes aplicar para ocultarlos y así no eliminarlos directamente. En Tech Bit te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo ocultar los recuerdos de tu ex en Google Fotos?

Si en este mes del amor y la amistad viste un recuerdo de tu ex mientras usabas Google Fotos, probablemente buscaste más de una forma para impedir que esta situación se repitiera en el futuro.

En realidad, no tienes que ir muy lejos. La plataforma del gigante tecnológico tiene herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios al disfrutar de sus servicios. La compañía sabe que puedes cambiar de opinión, por eso da la opción de ocultar imágenes, en lugar de borrarlas permanentemente.

Así que si deseas esconder fotos de tu ex y otros recuerdos que no son de tu agrado, puedes hacerlo directamente desde Google Fotos.

Estos son los pasos que debes de seguir para hacerlo:

Accede a Google Fotos en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Da clic en el ícono del engranaje de “Configuración” para que se despliegue un menú de opciones.

Mueve el cursor hacia abajo hasta que encuentres el apartado de “Recuerdos”.

Pulsa en el ícono de la flecha hacia abajo para que se vuelva a desplegar otro menú de ajustes.

Foto: Unsplash

Puedes seleccionar desde “Ocultar personas y mascotas” o, bien, “Ocultar fechas”.

En la primera elegirás aquellas caras que no deseas que se muestren en los recuerdos, las creaciones y la página de búsqueda.

Si lo prefieres, puedes personalizarlo para que se oculten las fotos realizadas en una determinada fecha.

realizadas en una determinada fecha. Para ello, selecciona la opción y ajusta el periodo de tiempo que contemplas para esconder los recuerdos. Cuando hayas terminado solo presiona el botón “Añadir” y listo.

Foto: Unsplash

¿Cómo agrupar recuerdos de una persona o mascota en Google Fotos?

Google tiene una herramienta para agrupar fotos de personas y mascotas a través de una etiqueta. Para ello:

En tu computadora accede a Google Fotos .

. Selecciona "Explorar" en el menú que se encuentra de lado izquierdo y después pulsa "Ver todas" en el apartado de "Personas".

Foto: Unsplash

Da clic en un rostro para buscar más fotos de esa persona o mascota.

de esa persona o mascota. En el grupo formado por dichas imágenes, "Agrega un nombre" y listo.

Así podrás buscar y administrar tus fotos.

Foto: Unsplash

