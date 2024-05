Google I/O 2024 mostró cómo Android, el sistema operativo móvil de la firma, integrará la IA para, por ejemplo, ayudar a los estudiantes a resolver complejas operaciones matemáticas (Circle to Search) o encontrar información específica en un video de YouTube mediante la herramienta Ask this video (Gemini).

En la última versión de la plataforma, Android 15, habrá también importantes novedades, incluyendo algunas que tienen la intención de frustrar a los ladrones de celulares.

Por el momento, la compañía californiana está presentando la segunda versión beta de Android 15, la cual está disponible para dispositivos de Honor, Lenovo, Vivo, Xiaomi, Oppo, Pixel, entre otros.

¿Cómo es que Android provocará el enojo de los ladores?

Imagina que vas por la calle, con tu celular entre tus manos porque estás esperando una llamada o mensaje. De pronto, un ladrón se acerca y, sin más, te arrebata tu teléfono, para después huir de manera rápida.

Las cosas se le complicarán al amante de lo ajeno con la nueva función Theft Detection Lock, que llegará a finales de este año. “Esta poderosa característica usa la IA de Google para detectar si alguien te arrebata el teléfono de las manos e intenta correr (huir)”, explica la empresa.

Si se presenta ese hecho, el smartphone se bloqueará rápidamente para no comprometer tu información.

Una medida más que está implementando Google en Android 15 para mantener tus apps de banca lejos de ladrones es "espacio privado".

Cuando accedas al cajón de aplicaciones y te desplaces hacia abajo, verás esta novedad, que albergará aquellos desarrollos que consideres más sensibles. Para que se desbloquee, tendrás que autenticarte con tu huella digital.

“Es como una caja fuerte digital dentro de tu teléfono para las apps a las que no deseas que otros accedan o vean fácilmente”, complementa la compañía.

Por supuesto que Android 15 traerá muchas más funciones que van más allá de la seguridad.

En este sentido, por ejemplo, podrás convertir un boleto o una membresía física en digital con una simple foto (se guarda en Google Wallet) o acceder a contenido en RA en Google Maps con la idea de que tengas más detalles de cierto lugar de interés, solo por mencionar un par de casos más.

