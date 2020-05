Amazon Prime Video lanza su tienda Prime Video en México

Amazon Prime Video anunció el lanzamiento de la tienda Prime Video el día de hoy en México, por lo que los usuarios de la plataforma de Amazon podrán rentar o comprar nuevos lanzamientos de películas, incluyendo éxitos de taquilla.

La tienda se suma así al catálogo de películas y programas de TV disponibles para ver en Prime Video sin costo adicional a la membresía Prime, incluyendo series Amazon Originals y películas como Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, The Aeronauts y series locales como De viaje con los Derbez, El Juego de las Llaves y LOL: Last One Laughing.

Las películas en la tienda Prime Video estarán disponibles para rentar o comprar, y contará con títulos recientes como Mission Impossible: Fallout, Deadpool 2 y Rocketman, cintas que ya se encuentran disponibles para ver.

Leer también: 20 años del Love Bug: el primer gran virus informático de la historia



¿Cómo rentar o comprar?

Estudios locales, incluyendo a Videocine, también tendrán títulos locales como Conoces a Tomás, [email protected] Caen y Chicuarotes disponibles al día de lanzamiento. Todos los clientes Amazon pueden rentar o comprar títulos en la tienda Prime Video a través de primevideo.com.mx y la aplicación de Prime Video en Smart TVs, dispositivos móviles Android, consolas de videojuegos y el Amazon Fire TV Stick.

“Hemos visto lo mucho que nuestros clientes disfrutan la amplia selección de nuevos lanzamientos de películas disponibles para rentar o comprar en la tienda Prime Video en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, así que estamos encantados de lanzar el servicio en México hoy”, dijo Mike Hopkins, SVP Amazon Prime Video & Amazon Studios. “La tienda Prime Video trae todos los nuevos lanzamientos y exitosas películas a clientes Amazon, disponibles para rentar o comprar, de los mejores estudios en Estados Unidos y locales, agregando a la amplia gama de entretenimiento ya disponible a través de Prime Video con una membresía Prime”.

Leer también: Fortnite banea a un niño de 9 años por 4 años

Cómo buscar un contenido

Los usuarios pueden buscar y ver películas por medio de la nueva pestaña de ‘Tienda’ en el menú de navegación en internet, Smart TVs y Android. Películas previamente rentadas y compradas estarán disponibles para ver en la pestaña de ‘Mis Cosas’ en iOS.

Además de México, la tienda Prime Video también se lanzó en Prime Video en Francia, Italia, España, Canadá y Australia en abril.