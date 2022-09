Alternativas de Google Fotos para guardar tus imágenes en la nube gratis

Sin lugar a dudas, Google Fotos se ha convertido en uno de los servicios de la nube más usado por los usuarios, debido a todos los beneficios que éste ofrece.



Sin embargo, no es el único servicio en el mercado que puede permitirte almacenar tus fotografías e imágenes en la nube de forma gratuita. Existen otras alternativas que muy bien pueden ayudarte, sobre todo ahora que Google Fotos limitó el almacenamiento gratuito.



En Tech Bit te enlistamos algunas alternativas que seguro te ayudarán a almacenar tus fotografías en la nube, solo deberás elegir aquella que se adapte a tus necesidades.

Amazon Fotos



Amazon ofrece muchos tipos de servicio a sus usuarios, pero quizá uno que no conocías era Amazon Fotos, la multiplataforma en la que puedes guardar y ver tus fotos y videos desde diferentes dispositivos.



Algunos de los beneficios que ofrece este servicio es que, al igual que Google Fotos, almacena y crea copias de seguridad de manera automática. Además, si cuentas con Amazon Prime, tienes almacenamiento ilimitado para tus fotografías, sin embargo, para el caso de los vídeos, solo cuentas con 5 GB de almacenamiento gratuito.



Por otra parte, si no cuentas con Amazon Prime, solo tienes 5 GB de almacenamiento gratuito para fotos y videos. Pero, si estás dispuesto a pagar, Amazon también cuenta con tres planes disponibles: Prime, 100 GB y 1 TB. Solo debes contratar el que más se adapte a tus necesidades.



Telegram



Aunque está app se utiliza principalmente para comunicarte con otras personas, también puede ser una excelente alternativa para almacenar tus fotos y videos de manera ilimitada.



Para almacenar tus fotos y videos en este servicio, deberás utilizar el chat llamado “Mensajes guardados”, el cual funciona para que tengas una especie de conversación contigo mismo. En este chat puedes ir compartiendo todas las fotos y videos que no quieres perder en algún futuro, solo debes tomar en cuenta que el tamaño de estos archivos no debe ser mayor a 2GB.



El único problema de esta aplicación es que no cuenta con sistema de organización por álbumes, por lo que para volver a acceder al contenido multimedia deberás ingresar a esta conversación y buscar las imágenes o videos que necesitas.



MEGA



Probablemente alguna vez ya escuchaste sobre MEGA, este es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube, en el cual también puedes guardar fotos y videos. Con MEGA cuentas con 50 GB de almacenamiento gratuito, de hecho es una de las plataformas que más gigabytes gratuitas ofrece, por lo que será de mucha utilidad si deseas guardar una gran cantidad de archivos multimedia.



Pero, si algún punto quieres ampliar los 50 GB gratuitos, puedes contratar alguno de los planes con los que cuenta MEGA; Plan Lite para 400 GB, Plan Pro I por 2TB, Plan Pro II por 8 TB y Plan Pro III por 16 TB.



Icedrive

Icedrive también es una buena alternativa para almacenar fotos y videos. Este servicio te ofrece 10 GB de almacenamiento gratuito en la nube. Con él puedes hacer copias de seguridad de todo el contenido que almacenas en tu celular, además puedes realizar transferencias rápidas de archivos.



Por otra parte, también cuenta con tres planes distintos para expandir el almacenamiento. Con su versión Lite puedes obtener hasta 150 GB de almacenamiento, con la versión Pro tienes 1TB, mientras que con el plan Pro + puedes obtener hasta 5 TB de almacenamiento.



pCloud



pCloud también ofrece 10 GB de almacenamiento gratuito en la nube. Sus principales características es que puedes realizar copias de seguridad de tus dispositivos, además incluye verificación en dos pasos para cuidar tu seguridad y sus transferencias son muy rápidas, sin importar el peso de los archivos.



También cuenta con planes para ampliar los 10 GB gratuitos que te ofrece; Premium por 500 GB de almacenamiento y Premium Plus por 2TB de almacenamiento en la nube de por vida. Además, debes estar muy al pendiente de su página oficial, ya que a veces ambos planes cuentan con descuentos importantes.



MediaFire



Al igual que los dos servicios anteriores, MediaFire te ofrece 10 GB de almacenamiento gratuito. En esta plataforma puedes subir varios archivos al mismo tiempo, además no cuenta con un límite de ancho de banda. Puedes organizarlos como tú quieras y compartirlos con las personas que tu desees.



Por otra parte, cuenta con planes para expandir las gigas de almacenamiento; su plan Pro te brinda 1TB de almacenamiento, y el plan Business te da 100 TB y está disponible para 100 usuarios.



Dubox



Dubox es otro de los servicios en la nube ideales para almacenar tus fotos y videos. Dubox ofrece 1TB de almacenamiento gratuito en la nube y ese es el espacio máximo para sus usuarios, ya que no cuenta con planes de pago como los servicios presentados hasta el momento.



Uno de los beneficios que tiene Dubox es que puedes guardar una copia de seguridad de las fotos de tus dispositivos, además cuenta con aplicación móvil y una versión web para acceder a tus archivos desde la computadora.

