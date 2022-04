Alianza UNAM con Amazon, dará más oportunidades laborales

Amazon Web Services (AWS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se unieron para dar acceso gratuito a toda la comunidad universitaria a programas educativos, de emprendimiento e investigación, que les permitan desarrollar y reforzar habilidades digitales, así como el beneficio de obtener certificaciones reconocidas por la industria.



“La formación digital hoy es necesaria en todas las profesiones e incluso para los técnicos. Todo mundo debe tener un conocimiento mínimo de la economía digital para poder insertarse –en el mercado laboral–”, expresó Guillermo Almada, director general del sector público en México para AWS, al firmar junto a Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, un Memorando en el que no solo se estipula que pondrán en marcha programas educativos, sino también, que se brindará la infraestructura necesaria para emprendimiento de tecnología educativa y proyectos de investigación.

Herramientas digitales enriquecerán planes de estudios de la UNAM



Las herramientas que se adquieren con este acuerdo, podrán enriquecer los planes de estudios de las diversas facultades de la UNAM como el de la Facultad de Ingeniería (FI), que entre su oferta académica encontramos licenciaturas enfocadas a la ingeniería en computación y telecomunicaciones; además de beneficiar a las investigaciones que se realizan en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).



Sin embargo, estos beneficios no son exclusivos de las licenciaturas o posgrados dedicados a las ciencias exactas, pues también los dedicados a las humanidades podrán aprender e involucrarse en el diseño e innovación digital, ya que el objetivo es que todos y todas adquieran y desarrollen sus habilidades en esta área.



Gracias a este acuerdo, las y los universitarios tendrán acceso a los siguientes programas:



AWS Academy: Este programa va dirigido, principalmente, a estudiantes de licenciatura y posgrado de carreras como tecnologías de información y/o computación.



AWS Activate: enfocada a emprendedores que busquen acelerar sus proyectos haciendo uso de la nube.



AWS EdStart: para emprendedores en el sector educativo que quieran impulsar sus iniciativas con el Cloud.



En cuanto a los beneficios para la investigación, la nube permitirá realizar trabajos colaborativos con datos precisos y actualizados, así como la posibilidad de almacenar grandes cantidades de datos que podrán ser consultadas por colaboradores internacionales.



La alianza entre Amazon Web Services y la Máxima Casa de estudios del país, al fomentar la educación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), es un gran paso tanto para acortar la brecha digital, como para brindar a las y los jóvenes las herramientas necesarias para el mercado laboral, que exige cada vez más profesionistas enfocados en la tecnología o que tengan conocimientos digitales.



Pero, ¿es real que tener conocimientos digitales me brinda más oportunidades laborales? La respuesta es sí. Y hay datos que lo respaldan.



LinkedIn crea lista de posiciones laborales que requieren conocimientos digitales



La plataforma LinkedIn, que sirve como red social, principalmente para conseguir oportunidades profesionales o de negocios, a través de su equipo de investigación, creó una lista de 15 posiciones laborales, basada en las plazas obtenidas por sus usuarios y usuarias desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de julio de 2021; se consideró un crecimiento sostenido y el aumento de los cargos.



Entre los principales puestos laborales se encuentran:



Ingeniero/a de datos o Data Enginner.



Desarrollador/a de backend o Back End Developer.



Científico/a de datos.



Especialista on-site.



Ingeniero/a de pruebas de software.



Desarrollador/a de frontend.



Administrador/a de incidencias.



Diseñador/a de experiencias de usuario.



Gerente de producto.



Aunque parece que algunas de las posiciones no tienen que ver con la industria digital, porque no lo llevan en el nombre, las habilidades o la industria en la que se desenvuelven, se relaciona con la tecnología. De hecho, de la lista de 15, son 9 las que, dentro de sus aptitudes, buscan conocimientos de softwares, programación, diseño web, etc.



Hay que considerar también que otros empleos, como los relacionados con marketing, analistas de servicio al cliente o los que tienen que ver con logística también requieren de algunos conocimientos digitales, o podría incorporarlos para la mejora de sus tareas.



Así que si estás por ingresar a la universidad, no está de más repasar los planes de estudio de las licenciaturas que te interesan y considerar aquellas que ofrezcan más herramientas digitales, pero si ya estás en la universidad, puedes complementar tu licenciatura haciendo uso de las plataformas que AWS y la UNAM ponen a tu disposición.



