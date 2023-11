Los juegos de video son una de las formas de entretenimiento más populares a nivel mundial. En México se cree que existen unos 66.5 millones de personas de seis años o más que utilizan videojuegos, de acuerdo con el más reciente reporte de la consultora especializada The CIU.

En términos económicos, “el mercado de videojuegos en México generó ingresos por 35 mil 884 millones de pesos en 2022”, calculó la mencionada empresa de análisis. Sin embargo, más allá de los números, lo que es una realidad es que en nuestro país existen videojugadores de todas las edades y con diferentes tipos de gustos.

Rumbo a las fiestas de fin de año, es buena idea que tengas entretenimiento de primer nivel. Por eso, te recomendamos la siguiente selección de títulos, presentados este año. Escoge el que más te guste y ¡que comience el juego!

F1 23

Con F1 23, la casa desarrolladora de videojuegos EA SPORTS redefine los juegos de carreras. Este título no solo se apega a las pistas y formatos del campeonato mundial de la Fórmula Uno (incluyendo los coches actualizados a 2023, y los 20 pilotos de los 10 equipos), sino que también ofrece un modo historia, llamado “Braking Point 2”, el cual está lleno de suspenso y emociones.

El videojuego también considera diversos desafíos y se puede competir para ganar mejoras tanto en los autos, así como otras recompensas. ¡Siéntete como Checo Pérez en este videojuego que emula con mucho detalle las sensaciones de conducir estos monoplazas a altísimas velocidades!

Precio aproximado: $1,600 pesos

Plataformas: PlayStation, Xbox, PC

EA Sports FC 24

Electronics Arts lanzó EA Sports FC 24 y con este juego se dio inicio a una nueva franquicia de videojuegos de Fútbol que sustituye a los célebres títulos de la colaboración con la FIFA. Entre las características que destacan de este desarrollo está su realismo en los personajes.

Lo anterior se logró gracias a la tecnología HyperMotionV, que aprovecha capturas de juegos de la vida real para, a través de datos volumétricos, emular los movimientos personales y característicos de cada futbolista. Se puede jugar en solitario o con dos jugadores, también, si lo prefieres puede ser a través de juego cruzado online entre gamers que usan diferentes consolas o plataformas.

Precio aproximado: $1,200 pesos

Plataformas: PlayStation, Xbox, Nintendo y PC

Mortal Kombat 1

Para los amantes de las batallas de ficción cargadas de violencia y cinemáticas espectaculares, Mortal Kombat 1 es una excelente opción. Este título, lanzado apenas el mes pasado incluye un modo de campaña cuya historia hará que te sumerjas en una nueva posibilidad de universo creado por Liu Kang. Los personajes mejoran en agilidad y habilidades.

Asimismo, un plus es que algunos, como Nitara, se nutren de la apariencia y voces de estrellas de cine como, en este caso, Megan Fox.

Precio aproximado: $1,200 pesos

Plataformas: PlayStation, Xbox, Nintendo y PC

Resident Evil 4 Remake

Con el eslogan de “Sobrevivir es solo el principio”, este juego de la categoría de Survival Horror se adaptó para aprovechar todas las ventajas de las consolas de reciente generación. Aunque se trata de un “remake”, es decir que se retoma un producto previo (en este caso el Resident Evil 4 lanzado en 2005), se introdujeron mecánicas de juego actualizadas y escenas impactantes.

Aunque se puede jugar de manera tradicional, también está disponible la versión en realidad virtual. Para jugar esta versión, deberás tener un visor PS VR2, de PlayStation.

Precio aproximado: $1,300 pesos

Plataformas: PlayStation, Xbox, PC

Street Fighter 6

Acompaña a Ryu y Ken a través de una nueva aventura llena de gráficas espectaculares y nuevos combos de ataque. El título dispone de tres modos de juego. Para luchar, está “Fighting Ground”, modo que conserva la esencia de este videojuego clásico por su sistema de combate ágil y llamativo. Un segundo modo de juego es “Battle Hun”, el cual te permite jugar con gamers de alrededor del mundo.

Finalmente, con “World Tour” te encontrarás con un Modo Historia muy entretenido. ¡No hay manera de no disfrutar este desarrollo de Capcom!

Precio aproximado: $1,200 pesos

Plataformas: PlayStation, Xbox, PC

Marvel's Spider-Man

Este videojuego fue lanzado hace algunas semanas y ya ha generado un gran número de reacciones positivas entre los gamers. La dinámica de este título contempla escenarios espectaculares en los que Peter Parker y Miles Morales se balancearán y pegarán sus telarañas para desplazarse de manera espectacular. La historia tiene que ver con Venom, Kraven el Cazador y otros villanos que amenazan Nueva York. Aunque no es necesario haber jugado los títulos previos de esta franquicia, saber lo que ocurre en ellos ayuda a disfrutar más esta reciente entrega.

Precio aproximado: $1,400 pesos

Plataformas: PlayStation

Super Mario Bros. Wonder

Mario y sus amigos fueron invitados por el principe Florian a visitar el Flower Kingdom. Sin embargo, Bowser, el rival de Súper Mario, bajo los efectos de la misteriosa Wonder Flower se transforma en una nave voladora que siembra el caos por todo el reino. Así empieza una nueva aventura del héroe del gran bigote y sus compañeros para restaurar la paz y el orden. Este título conserva la identidad y modo de juego de otros títulos de la franquicia.

Precio aproximado: $1,200 pesos

Plataformas: Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Los juegos de Zelda, como los de Mario Bros. han dado un gran prestigio e identidad a Nintendo. En este caso, la empresa de La Gran N propone The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom una aventura épica en la que los usuarios explorarán, según sus preferencias, amplios escenarios de cielo y tierra junto con Link quien deberá encontrar a la princesa Zelda. Se trata de una secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por lo que no está de más tener conocimiento previo de este videojuego para entender esta nueva entrega.

Precio aproximado: $1,400 pesos

Plataformas: Nintendo Switch

