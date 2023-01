8 trucos para hacer al buscador de Google más eficiente

Google es uno de los buscadores más populares y también, de los pioneros en la búsqueda de información, a pesar de ello, parece que está caja de Pandora aún encuentra formas para sorprendernos, no importa que tan experto o inexperto seas en la web, el hecho es que siempre hay un truco o secreto escondido por ahí.



Usualmente la forma más común y usual de buscar en cualquier buscador es por medio de palabras clave, e incluso a veces no encontramos formas de acortar una idea concisa e introducimos oraciones enormes en la barra de búsqueda.



¿Quién no ha encontrado resultados de Google que poco (o nada) tienen que ver con lo que está investigando? Esta situación puede ser más común de lo que imaginas, así que conocer algunos “truquitos” que puedan ayudar en esta labor, no está nada mal.

Cómo todo en esta vida, Google tiene sus “secretitos” ocultos, trucos qué tal vez para los más adentrados en el tema son comunes, pero que incluso a este sector, algún tema podría impresionarlos, para ello, traemos para ti esta lista de funciones para buscar eficientemente en el buscador de Google.



Utiliza todos los tipos de búsqueda y sus herramientas



Quizá lo hemos escuchado muchas veces, pero este es uno de esos trucos básicos que a veces se nos puede pasar, o podemos ignorar, las opciones de búsqueda no solo incluyen imágenes, noticias y videos, sino también compras, mapas, libros, vuelos y finanzas.



Si deslizas la barra de opciones que está justo debajo del buscador, podrás visualizar estas opciones.



De igual manera, en estas opciones, la última opción, que es Herramientas de búsqueda, te permitirá poner filtros en tus búsquedas, solo tienes que seleccionarla, y se desplegarán opciones como país, idioma, fecha y la opción Todos los resultados o Frase exacta.



Con “+” y “-” elimina e incluye ciertas palabras



En algún momento todos hemos estado en la búsqueda de algo específico, y por alguna razón el algoritmo siempre te arroja un elemento relacionado a, que no es lo que estás buscando.



Agregar “+” a la palabra estelar, y “-” a la que poca relevancia tiene para ti, depurará tus búsquedas, un ejemplo sería que busques “Tipos de plantas para jardín” y en los resultados aparecen múltiples sitios de plantas para casa, tu búsqueda tendría que ser de la siguiente manera:



Plantas -casa +jardín



Usa entrecomillado para encontrar frases exactas



Google usualmente no busca solo lo que le pides textualmente, sino también, aquellos resultados que de alguna manera se relacionan con lo que estás escribiendo, así que si deseas encontrar algo literal, la mejor manera de hacerlo es con ayuda de las comillas.



Puedes hacer la prueba buscando lo que deseas sin comillas y después con ellas, podrás identificar que el número total de resultados (que aparece en la parte inferior) se reduce con esta última opción, y de manera significativa.



Usa el “*” como una palabra que no tiene relevancia



También aplica para una palabra que desconoces, supongamos que estás buscando un lugar en específico, pero no recuerdas su nombre completo, usar las comillas y el asterisco, podrían funcionar de maravilla, pues de esta manera solo aparecerán resultados que puedan completar lo que tú recuerdas.



De igual manera, este truco funciona como filtro, pues te permite obtener diferentes resultados de algo en específico, supongamos que quieres conocer equipos de béisbol nacionales, podrías poner:



“Equipo béisbol * nacional”



Este asterisco le comunica al buscador que existe un equipo de béisbol nacional del que quieres saber, pero no sabes cuál, así que te arrojará todas las posibles opciones.



Obtén resultados entre temporalidades



En el buscador de Google también puedes especificar entre qué años deseas que se centre la respuesta, solo necesitas implementar el uso de los puntos suspensivos, que determinarán entre qué rangos se encuentran las cifras, por ejemplo:



Número de usuarios en Facebook 2012…2022



Busca resultados de un sitio web determinado



Si eres de las personas que desconfían de la procedencia de muchos sitios web, este truco es para ti, pues con solo poner “site:” podrás encontrar un listado prioritario sólo con los resultados de la página web que tú desees.



Supongamos que eres fan de PlayStation, y quieres sabes si hay alguna novedad sobre la PS5, manera en podrás encontrar resultados fidedignos de esta compañía, será escribiendo:



site:playstation.com PS5 novedades



Excluye una página web de los resultados



También hay un escenario contrario al que vimos en el punto anterior, siguiendo el mismo ejemplo, imagina que estás buscando un videojuego, que deseas comprar en alguna tienda virtual (estás buscando el mejor precio), pero tienes definido que en la tienda oficial de PlayStation no lo vas a adquirir.



Tu búsqueda tendría que quedar de la siguiente manera:



-site:playstation.com venta God Of War



Pídele a Google que haga cosas por ti



Si deseas convertir unidades del mismo tipo de medida de forma rápida, solo debes utilizar implementar el término “EN” que indicará a qué valor deseas hacer la conversación, por ejemplo:



56 euros en Pesos



También puedes hacer búsquedas específicas en redes sociales, solamente con el apoyo de ciertos símbolos, como @ y #, lo que permitirá encontrar menciones, usuarios, e incluso menciones, por ejemplo:



#photooftheday



De igual manera, puedes usar Google como un diccionario que arroje términos concretos, para evitar visitar página a página por una definición, para ello solo debes poner el prefijo “define:” seguido de la palabra que vas a buscar, por ejemplo:



Define:utopía

